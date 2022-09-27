22 مباراة تجهز «أبيض الناشئين» للتصفيات الآسيوية

معتصم عبدالله (دبي)

يتأهب منتخبنا الوطني للناشئين، لخوض تصفيات «كأس آسيا تحت 17 عاماً»، والمؤهلة إلى نهائيات عام 2023 في البحرين، بلقاء نظيره منتخب جوام السبت المقبل، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية للتصفيات والتي تضم منتخبات إندونيسيا «المستضيف»، ماليزيا، وفلسطين.

ويمثل الصعود للنهائيات القارية لـ «كأس آسيا تحت 17 عاماً»، هدفاً رئيساً لـ«أبيض الناشئين» في أعقاب إخفاق منتخب الشباب في التأهل إلى كأس آسيا تحت 20 عاماً المقررة في أوزبكستان 2023، باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة العاشرة، للتصفيات والتي أقيمت في قرغيزستان.

ويشارك في التصفيات 44 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، وبحيث ضمت 6 مجموعات 4 منتخبات، وضمت 4 مجموعات 5 منتخبات، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وقطع «أبيض الناشئين» في إطار التحضيرات لخوض التصفيات القارية، مشواراً طويلاً ضمن برنامج الإعداد منذ يوليو 2021، تضمن خوض نحو 22 مباراة ودية وتنافسية تحت قيادة مدربه الحالي الإسباني البيرتو بيتو.

وتضمن برنامج الإعداد بخلاف المباريات الودية خوض بطولتي النسخة الثامنة لبطولة غرب آسيا للناشئين بالسعودية في الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر 2021، ومنافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، بالجزائر خلال الفترة من 23 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2022.

وأنهى «أبيض الناشئين» مشاركته في النسخة الثامنة لبطولة غرب آسيا للناشئين بالسعودية، في الدور ربع النهائي بالخسارة أمام السعودية «المستضيف» 0-3، بعدما استهل مشواره بالفوز على سوريا 4-1، وفلسطين 2-0.

وودع منتخبنا بطولة كأس العرب للناشئين 2022، من الدور الأول بالخسارة أمام السودان 0-2، والتعادل في الثانية مع فلسطين بدون أهداف، قبل أن يخسر الثالثة أمام الجزائر 0-3.

وخاض «أبيض الناشئين» بعد ختام مشاركته في كأس العرب تجربتين وديتين على ملعب ذياب في مقر اتحاد الكرة بدبي، خسر الأولى أمام ضيفه منتخب الأردن 0-1، وتعادل في الثانية مع المنتخب القطري 2-2، قبل المغادرة إلى أندونيسيا.

وضمت قائمة بعثة منتخبنا 23 لاعبًا، وليد مال الله، عبد العزيز المرزوقي (الجزيرة)، حسين محمود، منصور محمد (الوصل)، محمد جمعة، غيث عبدالله، خليفة الظنحاني، أحمد عبيد، علي جمال، علي جابر (شباب الأهلي)، حمدان مال الله، عبدالله البلوشي، سعيد عامر، هلال السويدي (الشارقة)، يوسف آل علي، راشد الشامسي (عجمان)، محمد الدرمكي (اتحاد كلباء)، راشد الشامسي، أحمد البلوشي (الإمارات)، سهيل خالد، أحمد جاسم (النصر)، محمد الحارثي، نهيان عمران (بني ياس).