سيف راشد ينتظر تكرار التألق مع البطائح

دبي (الاتحاد)

ستكون الفرصة متاحة أمام سيف راشد لاعب البطائح الجديد ليعود متألقاً، كما كان مع «الملك» من قبل، حيث وضع كايو زاناردي مدرب الفريق برنامجاً مكثفاً للاعب المنتقل حديثاً على سبيل الإعارة من الشارقة لكي يكون أساسياً في مباراة الفريق المقبلة ضد الوحدة يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

انسجم سيف سريعاً مع زملائه، خاصة وأنه يتدرب وسيلعب مع عدد من اللاعبين الذين كانوا إلى جواره بالشارقة من قبل، كما أنه سيلعب ويتدرب في نفس الملاعب التي تربي كروياً بين جدرانها في الإمارة الباسمة.

وأكد سيف راشد أنه سيقدم كل ما في وسعه مع فريقه الجديد، وأنها فرصة لكي يستعيد مستواه السابق من خلال التواجد بقوة مع «الراقي»، وأنه مستعد تماماً لتقديم أفضل ما لديه لخدمة فريقه الجديد.

ولم تكون هناك تغييرات كبيرة في صفوف الفريق في لقاء «العنابي»، باستثناء تواجد سيف راشد من البداية للاستفادة من قدراته الهجومية خاصة في الطرف الأيمن، ليقود جبهته بنجاح كما كان في الماضي.

ولا يزال أحمد خليل مهاجم الفريق يحتاج إلى وقت لكي يبدأ أساسياً في المباريات، حيث يحتاج إلى إنقاص وزنه، وهو ما جعل المدرب لا يعتمد عليه من البداية خلال الفترات الماضية، وهناك برنامج تم وضعه لهذا المهاجم القناص لكي يستعيد لياقته التهديفية والهجومية بالشكل الذي يخدم مصلحة الفريق.