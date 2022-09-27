«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تبهر العالم بـ5 بطولات في 5 قارات

بروكسل (وام)

واصلت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو تألقها في تنظيم الفعاليات الناجحة بإقامة 5 بطولات في 5 قارات مختلفة في غضون 48 ساعة. وشهد يوما 24 و25 سبتمبر الحالي جولات بروكسل وشيكاغو وسول وبرازيليا ولواندا بأنجولا ضمن بطولة الدوري الدولي، لتعزز الرابطة مكانة العاصمة أبوظبي واتحاد الجو جيتسو كأكبر مطور للعبة في العالم.

وتمثل إقامة هذه الجولات الـ5 في آن واحد شهادة نجاح جديدة للرابطة وقدراتها التنظيمية، خاصة أنها دأبت على تنظيم هذه الفعاليات المتزامنة في أكثر من مناسبة سابقة، لكنها قدمت مزيداً من الإجادة هذه المرة بتنظيم الجولات الخمسة في 5 قارات مختلفة، ليكون النشاط والنجاح في كل أنحاء العالم.

وحرصت الرابطة خلال الفترة الماضية أيضاً على إقامة دورات تأهيل للحكام في «مصر»، تمهيداً لإقامة العديد من الفعاليات والبطولات التي ستنظمها الرابطة الموسم المقبل، ما أثمر نجاح أكثر من 20 حكماً مصرياً مؤهلاً للتحكيم على البساط بشكل معتمد ورسمي.

وقال طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: المرحلة المقبلة ستشهد انضمام مصر لخارطة البطولات الدولية التي تنظمها الرابطة، خاصة في ظل وجود أكثر من 5000 لاعب ولاعبة داخل مصر يمارسون رياضة الجو جيتسو.

وأضاف البحري أن عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي يتابع بطولات الرابطة أولا بأول، وطالب بالتوسع في إقامة البطولات بمختلف القارات لتحقيق المزيد من نشر اللعبة، وتوفير أفضل بيئة تنافسية للاعبين واللاعبات، بما يؤهلهم للمشاركة في البطولات القارية والعالمية، وبما يخدم مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لتلك الرياضة التي تسهم في بناء أجيال قوية للمستقبل.

وفي منافسات الحزام الأسود للرجال وزن 77 كجم للمحترفين، فاز البرازيلي بابلو دترا من نادي بني ياس للجو جيتسو بالذهبية، بتغلبه على الفرنسي حيدر عباس، فيما أحرز ذهبية الحزام الأسود لوزن 85 كجم التونسي أحمد العريبي بالفوز على الألماني فراس الحامد.

وحصد الكندي جاكوب ماكنزي ذهبية الحزام الأسود للأساتذة وزن 77 كجم بتغلبه على الإنجليزي والتر بارنز. وحصدت الهولندية روز الشاروني ذهبية الحزام البني/الأسود عن وزن 62 كجم على حساب البرتغالية رافاييلا روزا، وحصلت كاتيوسيا ياسميرا من غينيا بيساو على ذهبية الحزام البني/الأسود لوزن 95 كجم، بفوزها على الإيطالية سيلفيا سكومبارين.

وأسفرت منافسات الحزام الأسود للرجال لوزن 77 كجم ضمن الدوري الدولي لبطولة شيكاغو لنزالات البدلة وبدون البدلة، عن فوز البرازيلي تياجو ماكدو بالذهبية، إثر تغلبه على الأميركي نيكولاس مارتينيز، كما أحرز الكندي جاستن بريمروز ذهبية الحزام الأسود لوزن 94 كجم بالفوز على الأميركي كوري فانديفانتر، وحقق جوستافو كاربيو من بيرو ذهبية وزن 69 كجم بتغلبه على المغربي سعيد حاتم في فئة الحزام الأسود للأساتذة. وفي منافسات السيدات، حصدت الأميركية أدريان إينيكيس ذهبية الحزام البني/الأسود لوزن 55 كجم بتغلبها على مواطنتها رونتريس توماس، وفازت الأميركية أليكسا يانيس على الكندية بروك توفليمير لتحرز ذهبية الحزام البني/الأسود لوزن 95 كجم.

وعلى صعيد الدول، كانت الصدارة لأميركا برصيد 33200 نقطة، وتلتها كندا 3600 نقطة، ثم البرازيل 1600 نقطة في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وذهبت جائزة أفضل أكاديمية لفريق كارلسون جرايسي الأميركي برصيد 3600 نقطة.

وفي بطولة سول بالدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «منافسات البدلة»، تغلب الكوري بطل الحزام الأسود جي هيون يونج على المنغولي إردنيباتار ليحصد ذهبية وزن 62 كجم، كما تفوق الكوري الجنوبي هيي سونج جونج على المنغولي باتبايار باتسوخ ليحرز ذهبية الحزام الأسود لوزن 77 كجم. وفاز الكوري الآخر دونج يونج لي على المنغولي أروينتسوج باساندورج ليحرز ذهبية الحزام الأسود لوزن 85 كجم، كما تغلب الأسترالي كريستوفر نيني على الكوري الجنوبي انيونج تشوي ليحرز ذهبية وزن 77 كجم. وفي منافسات السيدات، فازت ناهيون كيم من كوريا الجنوبية على مواطنتها بارك يونجو وحصدت ذهبية الحزام البنفسجي لوزن 49 كجم. وعلى صعيد الدول، حصدت كوريا الجنوبية المركز الأول برصيد 44100 نقطة، وتلتها منغوليا 11100 نقطة، ثم أميركا 1100 نقطة في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

كما نظمت الرابطة جولة برازيليا والتي شهدت فوز البرازيلي تياجو فييرا على مواطنه رودريجو فريتاس ليحرز ذهبية وزن 62 كجم، وفاز البرازيلي رافاييل سانتوس على مواطنه ناتانايل موريرا وتوج بذهبية وزن 69 كجم، وفاز ديريك ليال على ولينجتون ألميدا في مواجهة برازيلية أخرى على ذهبية وزن 77 كجم. وفي منافسات السيدات، فازت أندريسا تولينتينو على لوسيني موراييس لتحصد ذهبية وزن 62 كجم، كما فازت آنا برانداو على مايرا فيريرا وتوجت بذهبية وزن 95 كجم. وعلى صعيد الدول، حصلت البرازيل على المركز الأول برصيد 143950 نقطة، وتلتها البرتغال/700 نقطة/ والإكوادور 600 نقطة، وفازت أكاديمية بلايدس بجائزة أفضل أكاديمية برصيد 9450 نقطة.

وكانت البطولة الخامسة في العاصمة الأنجولية لواندا مساء أمس الأول، وأسفرت منافسات الأنجوليين أصحاب الأحزمة البنفسجية عن فوز هيلاريو وامي على ماركيو نيفيس والتتويج بذهبية وزن 56 كجم، وأبديل كارجيانو على أليانتشا كاريانجو وإحراز ذهبية وزن 62 كجم. وعلى صعيد الدول، حصدت أنجولا المركز الأول برصيد 208700 نقطة، وتلتها أميركا 1400 نقطة، والبرتغال 1000 نقطة، وفازت أكاديمية «زد وان» بجائزة أفضل أكاديمية برصيد 39850 نقطة.