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كيربر تستهدف الأولمبياد بعد الولادة

كيربر تستهدف الأولمبياد بعد الولادة
27 سبتمبر 2022 21:00

هانوفر (د ب أ) 

كشفت نجمة التنس الألمانية أنجليك كيربر، أنها تتطلع إلى العودة إلى منافسات المحترفات في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد وضع مولودها، وأنها تخطط للمشاركة في أولمبياد 2024 في العاصمة الفرنسية باريس.
وقالت كيربر في مقابلة مع بوابة "بورشه نيوزروم" نشرتها اليوم الثلاثاء: "سأحاول استعادة لياقتي مجدداً والعودة إلى بطولات المحترفات، لكن دون تسرع. وبعدها سأبذل قصارى جهدي، فإذا كنت سأفعل شيئاً، فعلي فعله كما ينبغي.
وكانت كيربر، المتوجة بثلاثة ألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى والمصنفة الأولى على العالم سابقاً، قد أعلنت في أغسطس الماضي إنها حامل وتتوقع الولادة في الربيع.
وكشفت كيربر أنها تهدف بشكل أساسي للمشاركة في الأولمبياد من جديد عبر نسخة باريس 2024، بعد أن أحرزت الميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
وقالت كيربر: "أحب حقاً المشاركة في الأولمبياد. لقد شاركت في دورتي لندن وريو دي جانيرو، وهو أمر مميز أن تلعب باسم بلادك في مثل هذا الحدث الهائل".
وأضافت: "أود المرور بهذا الشعور مجدداً. لا يزال هناك وقت متبقي، لذلك لا أعاني أي ضغوط". وفي حديثها عن النجمة البولندية إيجا شفياتيك المصنفة الأولى على العالم حالياً، قالت كيربر: "يجب أن أرفع لها القبعة بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع كل هذا الضجيج المحيط بها. هي في النهاية لا تزال في الـ 21 عاماً من عمرها. أعرفها جيداً وأتشوق لمعرفة إلى أي مدى من الوقت ستواصل الأداء بهذه المستويات العالية".

أنجليك كيربر
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