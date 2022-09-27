بيلينجهام.. «بارقة الأسود» قبل مونديال قطر

لندن (أ ف ب)

تخوض إنجلترا نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر على وقع 6 مباريات توالياً، من دون أن تحقق أي انتصار، وهي أطول سلسلة في تاريخها قبل خوض بطولة كبرى، لكنها في المقابل وجدت في لاعب وسطها جود بيلينجهام بارقة أمل للذهاب بعيداً في المونديال.

حُرم منتخب «الأسود الثلاثة» من تحقيق فوز معنوي بعد تعادله المثير مع ألمانيا 3-3 على ملعب ويمبلي الاثنين، ضمن الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

بعمر التاسعة عشرة فقط، لعب بيلينجهام دور المنقذ، عندما تخلف فريقه بهدفين نظيفين قبل أن يقلب النتيجة إلى 3-2 في مدى 12 دقيقة. فقد بدأ الهجمة التي قلص منها لو شو النتيجة إلى 1-2، ثم حصل على ركلة الجزاء التي ترجمها بنجاح هدافه هاري كين ليتقدم المنتخب الإنجليزي 3-2، قبل أن يدرك كاي هافريتز التعادل في وقت متأخر.

وأشاد به مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت: «أعتقد أن أهم شيء هو أن لديه عقلية عالية المستوى للمنافسة».

وتابع: «بالتأكيد لديه قدرة فنية ويملك قدرات بدنية هائلة، لكن الشيء الذي يصنع الفارق مع أفضل اللاعبين هو عقلية أنهم لا يهزمون أبداً. إنهم يقودون المباراة من دون أي انزعاج وهذا ما نراه».

كان بيلينجهام أحد أفراد منتخب إنجلترا الذي وصل إلى أول نهائي كبير في إحدى البطولات منذ 55 عاماً، وتحديداً في كأس أوروبا 2021، لكنه أمضى القليل من الوقت على أرض الملعب.

تعرض ساوثجيت إلى الانتقاد بشأن عناده والولاء للاعبين الذين قدموا له في الماضي. بين أن هذه الثقة لم تكن في محلها وتحديداً اختيار هاري ماجواير في مركز قلب الدفاع، والذي يتحمل مسؤولية الهدفين الأولين لألمانيا. وكان ماجواير خسر مركزه في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد، على الرغم من كونه قائداً للفريق.

كان من الممكن أن يعاني بيلينجهام أيضاً من ولاء ساوثجيت للاعبي خط الوسط ديكلان رايس وكالفين فيليبس، اللذين شكلا ثنائياً رائعاً في كأس أوروبا الأخيرة. بيد أن الإصابة التي تعرض لها فيليبس في كتفه وقد تجعله يغيب عن نهائيات كأس العالم أعطت بيلينجهام فرصة في ويمبلي استفاد منها بأفضل طريقة ممكنة.

ولفت بيلينجهام الأنظار للمرة الأولى في صفوف نادي برمنجهام بعمر 16 عاماً فقط. تعرض نادي طفولته للانتقاد بسبب قيامه بسحب قميصه الرقم 22، عندما غادر النادي بعد موسم واحد فقط في الفريق الأول.

وقال مايك دودز، مدرب أكاديمية بيلينجهام منذ فترة طويلة، لصحيفة «ذي أتلتيك»: «إنه يريد أن يكون لاعب خط وسط مع الرقم 10. قلت: أعتقد أنه يمكنك أن تكون 2، فسألني عما قصدته وقلت: يمكنك أن تكون رقم 4، أو 8 أو 10 - شخص يمكنه فعل كل شيء».

على الرغم من اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على خدماته، فقد اختار بروسيا دورتموند بسبب سمعة العملاق الألماني في تطوير المواهب الشابة.

يخوض حالياً موسمه الثالث في بوندسليجا وقد أحاطت به تكهنات الانتقالات مرة أخرى، إلى أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول المتوقع أن تناضل من أجل الحصول على توقيعه العام المقبل، وسط تقارير تشير إلى أن دورتموند يطلب 150 مليون جنيه إسترليني.

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي بعد أن سجل بيلينجهام هدفاً في شباك فريقه في دوري أبطال أوروبا خلال الشهر الحالي: «كنت مندهشاً من مستواه عندما كان عمره 17 عاماً، وتخيلوا الآن أنه يبلغ من العمر 19 عاماً».

وأضاف: «إنه لاعب استثنائي. أعتقد أن الجميع يعرف ذلك».