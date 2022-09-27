علي معالي(دبي)

نجحت مهندسة الكيمياء الأردنية آية المجالي، في غزو الملاعب الأوروبية في مجال كرة القدم من خلال مشوارها الاحترافي مع فريق "أولمبيا كلوج"، الذي يتصدر الدوري الروماني ويشارك في دوري أبطال أوروبا.

وتشعر آية المجالي لاعبة منتخب الأردن بالفخر بلقب أول لاعبة كرة قدم تمثل بلادها في دوري أبطال أوروبا للسيدات، بعدما أتيحت لها فرصة اللعب مع فريق "يو أولمبيا كلوج" بعد مسيرة مهنية مثيرة، شهدت تسجيلها 4 أهداف في 104 مباريات دولية.

وفي تصريحات خاصة لـ"الاتحاد"، قالت آية المجالي حيث تتواجد مع فريقها حالياً في رومانيا: "بدأت لعب كرة القدم منذ أكثر من 17 عاماً، وفي البداية كانت المعاناة خاصة وأننا في مجتمع عربي يتسم بالعادات والتقاليد، ولكن عاماً بعد الآخر بدأ المجتمع ينظر إلينا بطريقة مختلفة".

وأضافت: "بدأت ممارسة الرياضة في 2003 مع التايكواندو ولعبت لصفوف المنتخب وحصلت على الحزام الأسود، ولكن عشقي لكرة القدم جعلني أغير مساري الرياضي في 2004 باللعب مع نادي شباب الأردن، ومنه إلى المنتخب الوطني من عام 2006 حتى الآن".

«كيميائية أردنية» تغزو الملاعب الأوروبية

وتابعت: "كنت محظوظة بعائلتي ولا أعتقد أنهم توقعوا أن أتقدم بهذا الشكل المتميز في كرة القدم، لقد نشأت في عائلة من الرياضيين حتى أن أخي لعب كرة القدم في أحد الأندية الكبرى في الأردن " .

وأضافت المجالي: "رآني والدي ألعب كرة القدم في الشارع مع الأولاد، وكنت الفتاة الوحيدة التي كانت تضرب الكرة مع الصبية وكان يلاحظني ويشرف علي وأخبرني أولاً أن لدي موهبة ومنحني فكرة وفرصة أن أكون لاعبة كرة قدم محترفة " .

وأكملت: "بدأت الاحتراف الخارجي مع نادي أكاديمية النجوم في لبنان 2014 ونادي الوحدة الإماراتي 2015 والعام الماضي مع نادي كوناك التركي وحالياً مع فريق أولمبيا كلوج " .

وأشارت آية المجالي إلى التطور الكبير في كرة القدم النسائية خاصة في الأردن التي تتصدر التصنيف العربي وقالت إن هناك منتخبات أخرى قوية مثل المغرب الذي تأهل مؤخراً إلى كأس العالم وتونس ومصر.

وقالت: "أنا خريجة هندسة كيميائية وحالياً أعيش تجربتي مع الكرة، ومستقبلاً من الممكن أن أكمل مجال التدريب بكرة القدم كونها شغفي الأهم في الحياة، واعتبر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مصدر إلهام لكل الشباب العرب".