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برشلونة يطالب «السامبا» برعاية رافينيا

برشلونة يطالب «السامبا» برعاية رافينيا
27 سبتمبر 2022 17:07

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

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كشف تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، أن نادي برشلونة الإسباني طالب المنتخب بتوخي الحذر والعناية باللاعب رافينيا، وذلك بعد أن تعرض أربعة من لاعبي برشلونة للإصابة خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم.
وتعرض جول كوندي ورونالد أراوخو وفرينكي دي يونج وممفيس ديباي للإصابات، خلال فترة التوقف الدولي.
ولعب رافينيا لمدة 80 دقيقة في المباراة الودية التي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي على نظيره الغاني 3/ صفر يوم الجمعة الماضي، وقد يشارك في المباراة المقررة أمام المنتخب التونسي اليوم الثلاثاء.
وقال تيتي: إن برشلونة طالب بإدارة عبء العمل الواقع على كاهل اللاعب رافينيا.
وأضاف تيتي: «من أجل تحقيق أقصى قدر من الشفافية، أخبركم بأن الجهاز الفني لبرشلونة تحدث اليوم مع المعد البدني لدينا وطالبنا بتوخي الحذر بشأن رافينيا».
وأضاف: «فقدوا جهود أراوخو ولهذا يشعرون بالقلق. استفسروا عن حالة اللاعب رافينيا وما إذا كان يتدرب بشكل جيد». وتابع: «جدول مباريات الأندية الكبيرة مزدحم للغاية وهذا يقلقنا، لأنه حتى نتجمع لخوض كأس العالم، سيخوض اللاعبون مباراتين كل أسبوع».
وشارك رافينيا أساسياً في أربع من المباريات الست التي خاضها برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك بعد انتقاله للفريق في صفقة كبيرة قادماً من ليدز يونايتد، وشارك لأكثر من ساعة بقليل خلال مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

تيتي
رافينيا
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
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