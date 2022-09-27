ميرال يواصل الغياب عن عجمان أمام دبا الفجيرة

رضا سليم (دبي)

دخل فريق عجمان مرحلة التجهيزات الأخيرة لمواجهة دبا الفجيرة، ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين يوم السبت المقبل.

ومن المنتظر أن ينضم الدوليان، البحريني علي مدن والكونجولي بريستيج مبونجو للتدريبات غداً «الأبعاء»، بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبيهما، فيما انضم التونسي فراس بالعربي وشارك مع الفريق في المباراة الودية أمام الوصل والتي فاز فيها «البرتقالي» بهدفين دون رد.

وسيكون الغائب الوحيد في مباراة دبا السلوفيني ميرال قائد الدفاع، الذي غاب عن آخر مباراتين في الدوري أمام النصر والشارقة بسبب الإصابة التي لحقت به في الركبة، ويحاول الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور طارق محمد تجهيز اللاعب للمباراة، إلا أن رؤية الجهاز الفني بقيادة الصربي جوران لا تتعجل عودة اللاعب حتى لا تعود الإصابة مجدداً، خاصة أن ميرال لم يدخل التدريبات مع اللاعبين.

ويجهز جوران كلاً من عبدالله صالح وسعود سعيد وسعيد سليمان للدفع باثنين منهم للعب في قلب الدفاع، مع وجود محمد إسماعيل في الناحية اليمنى ووليد اليماحي في مركز الظهير الأيسر.

كان إدارة النادي قد تعاقدت مع اللاعب ناصر عبدالهادي، قادماً من اتحاد كلباء لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم خط الوسط، وانضم اللاعب للتدريبات. ومن المنتظر أن يكون جاهزاً لمواجهة دبا المقبلة.

وأكد محمد حسين كزوة مدير الفريق أن التدريبات تسير بشكل جيد من كافة الأمور، وسيكون فريقنا جاهزاً لعودة الدوري، مشيراً إلى أن توقف الدوري بعد 3 جولات كان يحتاج معالجة بشكل أفضل من خلال إقامة جولة أو جولتين من كأس المحترفين، من أجل فتح المجال أمام الفرق للدفع للاعبي الرديف والأولمبي وبالتالي يتم تجهيزهم للفريق الأول، ولكن عدم اللجوء إلى المباريات الرسمية دفع الأندية للعب مباريات ودية.

وأضاف: التوقف بشكل عام أضر بالمستوى الفني للدوري، خاصة أن البداية في الجولات الثلاثة الماضية كانت قوية، وكشفت عن جاهزية الفرق والجماهير استمتعت بالمباريات، وكنا نتوقع أن تزيد أعداد الجماهير في الجولات التالية، ولكن التوقف يجعل الجمهور ينصرف عن متابعة المباريات بعد ذلك.