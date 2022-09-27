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التجارب المغلقة والوجوه الجديدة يشعلان «ديربي بر دبي»

التجارب المغلقة والوجوه الجديدة يشعلان «ديربي بر دبي»
27 سبتمبر 2022 17:00

معتصم عبدالله (دبي)
رفع فريقا النصر والوصل شعار «السرية» على التحضيرات الأخيرة للفريقين قبل المواجهة المرتقبة بين قطبي «بر دبي» السبت المقبل على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الرابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، في الوقت الذي تواصل فيه سباق تدعيم صفوف الفريقين قبل ساعات من أغلاق باب «الميركاتو الصيفي».
وخاض «العميد» خلال التوقف الحالي للدوري، قبل انطلاقة الجولة الرابعة تجربة ودية مغلقة أمام أحد أندية دوري الثانية ضمن برنامج الجهاز الفني الحفاظ على نسق التحضيرات البدنية والذهنية، في الوقت الذي فضلت فيه إدارة الوصل إغلاق التجربة الودية التي خاضها الفريق أمام ضيفه عجمان، والتي خسرها بنتيجة 0-2.
وتترقب جماهير النصر والوصل، الظهور الأول للنجوم الجديدة في مواجهة «الديربي»، بعدما أعلن «العميد» ضم المغربي الدولي عادل تاعرابت كأحدث صفقات اللاعبين الأجانب، في انتظار قيده رسمياً في قائمة الفريق الأول، فيما يعول «الامبراطور» على مجهودات المدافع محمد جابر المنتقل من شباب الأهلي لإعادة الانضباط لخط دفاع «الأصفر».
وأطلق الحساب الرسمي لنادي النصر، هاشتاج «نصر الجميع» في إطار الدعوة لجمهور الفريق لحضور مباراة «الديربي»، في المقابل طالب نادي الوصل نسبة 30% من السعة الإجمالية لاستاد آل مكتوم، والذي يتسع لنحو 15 ألف مشجع، لجماهير «الأصفر» في المباراة.
ويحتل فريقا النصر والوصل المركزين الخامس والسادس على التوالي في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، قبل المباراة المرتقبة برصيد 5 نقاط لكل فريق، بعدما تعادل «العميد» في مباراتين أمام الظفرة 1-1 وخورفكان 0-0، مقابل الفوز في مباراة أمام عجمان 2-0، بدوره حقق الوصل فوزه الوحيد على البطائح 2-1، مقابل التعادل في مباراتين أمام الوحدة 2-2، ودبا 1-1.

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