1000 مشارك في مؤتمر «اللياقة والصحة»

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة «مي فت برو» عن تنظيم فعاليات مؤتمر ومعرض «مي فت برو» للياقة والصحة البدنية، التجمع الرياضي الأكبر من نوعه، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر المقبل في فندق جراند بلازا موفمبيك بمدينة دبي للإعلام، بحضور أكثر من 1000 مشارك ويتحدث فيه 30 محاضراً من مختلف دول وقارات العالم، يقدمون 60 محاضرة متنوعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وتحدث خلاله علي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، جريج بوشر الرئيس التنفيذي لمي فت برو، ورانيا ميشيل مديرة مي فت برو، وتم خلاله استعراض ما سيقدمه المؤتمر والمعرض من تقنيات وبرامج جديدة وتأثيرها على صحة جميع أفراد المجتمع، ومساهمتها في دعم الاستثمار في مجال الصحة واللياقة البدنية.

وأكد علي عمر على أهمية هذا الحدث وقال: «استمرارية هذا الحدث يؤكد على نجاحه وتميزه على جميع المستويات، ونجاحه في جذب مشاركين من داخل وخارج الدولة ومن مختلف التخصصات، بما يشكل إضافة لقطاع الرياضة، ونحن نؤكد أن الاهتمام بالصحة من خلال الرياضة ليس رفاهية زائدة، إنما هي حاجة ضرورية مرتبطة بوجود الإنسان في الحياة واستمراريته فيها».

وتقدم جريج باوشر، الرئيس التنفيذي لشركة «مي فت برو» بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي والجهات الداعمة لتنظيم هذا الحدث، وقال: «هذا الحدث يواصل النمو عاماً بعد عام وهذه السنة ستشهد مشاركة أكثر من 1000 مشارك من مختلف دول وقارات العالم، من بينهم 200 مشارك من رواد العمل في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب، من أبرزهم جوزيه تيكسيرا نائب الرئيس وعضو مجلس المديرين في الاتحاد الدولي للياقة والصحة البدنية، توم أوتون رئيس ومؤسس مجموعة كرييت ومتحدث في تيد إكس، وبيتر تورنر، ويدعم هذا الحدث قطاع الصحة واللياقة والاستثمار، كما أن حضور المشاركين من خارج الدولة يدعم السياحة من خلال استخدامهم للفنادق والمطاعم وغيرها من الخدمات المتطورة الموجودة في دبي».

وأضاف جريج: «تنظم القمة على مدار 3 أيام حافلة تشمل العديد من الجلسات المتنوعة، حيث سيتم تقديم 60 محاضرة من قبل 30 متحدثاً من أفضل المحاضرين في مجال اللياقة والصحة البدنية في العالم، وسيكون من بينهم متحدثون ملهمون وشخصيات مؤثرة عربية».