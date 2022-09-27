مؤتمر دبي الرياضي الدولي و«جلوب سوكر» ينطلقان 17 نوفمبر

دبي (الاتحاد)

حدد مجلس دبي الرياضي يوم 17 نوفمبر المقبل، موعداً لحفل النسخة الـ17 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي والدورة الثالثة عشرة لجوائز «دبي جلوب سوكر»، حيث يجتمع نجوم كرة القدم العالمية من لاعبين ومدربين وصنّاع القرار، مع نخبة من المشاهير والضيوف في مدينة جميرا، قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، لحضور الحفل.

وسيتضمن الحدث جلسة حول خطط اللعب وكيفية تحقيق الانتصارات بمشاركة مدربين عالميين يتم الإعلان عنهم لاحقاً، كما يتضمن الحفل تكريم أفضل اللاعبين بحفل جوائز دبي جلوب سوكر، والتي تضم جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة وجائزة أفضل نادي رجال وسيدات على حد سواء، وجائزة أفضل لاعب لدى مشجّعي تيك توك، وجائزة مارادونا لأفضل هدّاف، إلى جانب جائزة أفضل مدرّب وجائزة أفضل وكيل لاعبين وجائزة أفضل صفقة انتقال لاعب وجائزة أفضل مدير رياضي وأفضل رئيس رياضي.

ويواصل مؤتمر دبي الرياضي الدولي دوره كمنصة عالمية في تطوير كرة القدم، وتسليط الضوء على تجارب أهم اللاعبين والمدربين وقادة الأندية في مختلف المجالات.

وتشهد دورة هذا العام من جائزة دبي جلوب سوكر إضافة جائزة CNN Off The Pitch التي تكرّم إنجازات فردية أو نادي رياضي أو إحدى منظمات كرة القدم التي تعكس أثراً إيجابياً على المجتمع الأوسع أو الثقافة أو العمل الخيري أو كنموذج يحتذى به للآخرين. ستمنح جائزة Power Horse لأفضل لاعب ناشئ، والتي ستكرّم اللاعبين الشباب الذين سجّلوا نجاحات مميزة في الموسم الماضي بأدائهم المذهل.

وفي إصدار جديد خاص لعام 2022، ستكرم جوائز دبي جلوب سوكر الرقمية أفضل المؤثرين والمبدعين في مجال الإعلام الرقمي في كرة القدم، وهي جوائز أفضل لاعب كرة قدم في فئة الرياضات الإلكترونية، وأفضل صانع محتوى كرة القدم على منصّة تيك توك، وأفضل صانع كرة قدم على منصّة يوتيوب، وأفضل مؤثر محتوى كرة قدم على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي، وأفضل صحفي متخصص في مجال كرة القدم.

وسيتم الإعلان عن أسماء المرشّحين لجميع فئات الجوائز وبدء التصويت في 20 أكتوبر.

وبعد النجاح الذي تحقق في العامين الماضيين، ستتاح الفرصة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لاختيار المرشّحين المفضّلين لديهم في بعض الفئات من خلال تصويت الجمهور، حيث سيتمكن المعجبين من التصويت أثناء المشاركة في برامج حوارية على الهواء مباشرة مع المضيفين والمؤثرين وأساطير اللعبة وغيرهم من المعجبين.

ويتم اختيار الفائزين من قبل الجمهور المشجعين ولجنة تحكيم دولية تضم نخبة من المدرّبين الرياضيين والمديرين التنفيذيين ورؤساء الأندية في عالم كرة القدم.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: "أصبح الحدث منصة عالمية يتم فيها تسليط الضوء على واقع ومستقبل كرة القدم في الإمارات والعالم، وكذلك على التجارب الاحترافية في كيفية تكوين النماذج الناجحة على مستوى اللعب والتدريب وبناء الفرق وتأسيس الأكاديميات وفق أحدث النماذج الاحترافية، وذلك بمشاركة متحدثين مرموقين يستعرضون أهم التحديات وكيفية مواجهتها والنجاح في تحقيق الإنجازات، كما يتم تكريم أفضل اللاعبين والمدربين والأندية وإضافة فئات جديدة في كل عام بما يناسب مع النمو الذي يشهده عالم كرة القدم وظهور أنشطة عديدة تدعم هذا القطاع.