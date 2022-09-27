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اعتذار مالي بعد شجار «مونديال سلة السيدات»

اعتذار مالي بعد شجار «مونديال سلة السيدات»
27 سبتمبر 2022 14:18

سيدني (أ ف ب) 
قدمت لاعبتان من منتخب مالي المشارك في كأس العالم في كرة السلة للسيدات في سيدني، اعتذارهما بعد اشتباك بينهما، في حين فتح الاتحاد الدولي للعبة "فيبا" تحقيقا في الواقعة.
وقعت الحادثة في المنطقة الإعلامية المختلطة المخصصة لإجراء المقابلات الصحفية بعد انتهاء المباريات وتم التقاطها بالكاميرا أثناء إجراء مقابلة مع الصربية ساشا كادو بعد فوز منتخب بلادها على مالي 81-68.
وأظهر مقطع فيديو قصير شوهد منذ ذلك الحين على نطاق واسع على الإنترنت سليماتو كوروما، وهي توجه ثلاث لكمات على الأقل إلى زميلتها كاميتي إليزابيث دابو. وتدخلت باقي لاعبات الفريق لفض الشجار.
وظهرت اللاعبتان في مؤتمر صحفي الثلاثاء بعد خسارة مالي مباراتها الأخيرة في البطولة أمام كندا 65-88، حيث قدمتا اعتذارهما.
وقالت دابو التي جلست إلى جانب زميلتها: "نحن هنا للاعتذار عن الصورة التي كانت على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تكن نيتنا".
وأضافت: "شعرنا بالإحباط بسبب الخسارة ونحن هنا للاعتذار لعائلة كأس العالم، وللتعبير عن اسفنا".
وقال الاتحاد الدولي إنه يحقق في الحادثة وبمجرد الانتهاء "سيقرر بشأن أي إجراءات تأديبية".
ووصف المدرب خواكين بريزويلا الشجار بأنه "حادث مؤسف"، مضيفاً: "إنهما لاعبتان رئيسيتان لدينا، وعلى الرغم من أنه كان حادثًا مؤسفًا، إلا أنهما كانتا تأملان بلعب كرة سلة على مستوى أعلى، وقد أظهرتا ذلك اليوم".
وختم: "لقد تعلمنا الكثير من خوض هذه البطولة".
وفشلت مالي في الفوز بأي من مبارياتها الخمس بعد تأهلها لكأس العالم للمرة الثانية كبديل متأخر لنيجيريا، التي انسحبت بسبب صعوبات إدارية تتعلق بالرياضة في بلادها.

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