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الجزيرة الحمراء يتحفظ على التحكيم!

الجزيرة الحمراء يتحفظ على التحكيم!
27 سبتمبر 2022 14:12

رأس الخيمة (الاتحاد)
أعرب حسن حمد الزعابي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الحمراء عن تحفظه على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريق الجزيرة الحمراء في مباراته أمام فريق النادي العربي ضمن الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، ولاسيما احتساب حكم المباراة لركلة جزاء غير صحيحة من وجهة نظره لفريق النادي العربي أثرت بشكل واضح على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل.
وطالب الزعابي، الذي يعتبر من أكثر المؤيدين لمنح الفرصة للحكام المواطنين، بأن تقوم لجنة الحكام باتحاد كرة القدم بتوجيه حكامنا المواطنين والعمل على تدارك الأخطاء حماية للاعبين وحفاظا لحقوق أنديتنا، بما يسهم في دعم مسيرة كرة القدم وتقدمها.

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