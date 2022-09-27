ولاء ساوثجيت في «اختبار ماجواير»

لندن(رويترز)

سيكون ولاء جاريث ساوثجيت، الذي لا يتزعزع للمجموعة التي اعتمد عليها منذ توليه تدريب منتخب إنجلترا لكرة القدم في اختبار، بسبب المعضلة التي يشكلها المدافع هاري ماجواير.

وما زال المدافع الإنجليزي ضمن التشكيلة التي يعتمد عليها ساوثجيت، على الرغم من مستواه المتواضع الذي تسبب في ابتعاده عن تشكيلة مانشستر يونايتد مؤخراً.

وأطلق بعض المشجعين صيحات الاستهجان عند الإعلان عن اسم ماجواير في التشكيلة الأساسية، قبل انطلاق المباراة ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية أمس الاثنين.

وسيتسرب الشك إلى من كانوا على استعداد لمنحه فرصة أخرى، بعد أداء مليء بالأخطاء في التعادل 3-3 مع ألمانيا.

وتسبب ماجواير في الهدف الأول لألمانيا في بداية الشوط الثاني، عندما فرط في الكرة لصالح جمال موسيالا ثم أسقط اللاعب الألماني داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها إيلكاي جوندوجان بنجاح.

ثم خسر ماجواير الكرة في الهجوم لتنطلق ألمانيا في هجمة مرتدة انتهت بجعل كاي هافرتز النتيجة 2-صفر.

وانتفضت إنجلترا لتتقدم 3-2 قبل أن يتسبب خطأ الحارس نيك بوب في إدراك ألمانيا التعادل.

لكن حتى التعادل المعنوي لن يصرف الانتباه عن الجدل الدائر حول ماجواير مع اقتراب كأس العالم.

وقال ساوثجيت عن ماجواير الذي شارك في التشكيلة الأساسية في الخسارة 1-صفر أمام إيطاليا الأسبوع الماضي: «أعلم أن الجميع سيركز على هاري، لكن كانت هناك لحظات مهمة للغاية قدمها خلال المباراتين.

سيؤدي هذا إلى إثارة الجدل، لكن أعتقد أنه في هذه اللحظات يجب أن ندعم أفضل اللاعبين لدينا وأكثرهم خبرة، إلا إذا كنا في موقف يصعب فيه اختيارهم».

وربما يصبح وجود ماجواير غير مقبول قريباً، إذ أنه بالنظر إلى مستواه الحالي فربما لن يعود لتشكيلة يونايتد الأساسية قبل اختيار ساوثجيت المجموعة التي ستسافر إلى قطر.

ويعتمد ساوثجيت على حقيقة أن ماجواير ساهم في وصول إنجلترا إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018، ونهائي بطولة أوروبا 2020.

لكن أداء اللاعب البالغ عمره 29 عاماً أمس الاثنين، كان دليلاً على أنه يعاني من فقدان الثقة والبعد عن المستوى.

وأبلغ كريس ساتون مهاجم إنجلترا السابق برنامج راديو 5 بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي):«جاريث مخلص للاعبين الذين لم يخذلوه في الماضي. ما هي ستكون المشكلة الأكبر إذا لم يلعبوا كثيرا في الشهرين المقبلين؟».

وتابع:«ستكون مشكلة كبيرة قبل خوض المباراة الأولى في قطر. إنها مخاطرة كبيرة وربما مخاطرة من الصعب تحمل عواقبها».