معدل أعمار اللاعبين.. اختلاف كبير بين دوريات العالم

سلطان آل علي (دبي)

تختلف أندية كرة القدم حول العالم، وكذلك دورياته في سياساتها وتوجهاتها في استخدام اللاعبين الصغار والشباب أو الاعتماد على الكبار وأهل الخبرة، فلكل نادٍ توجّه خاص وتحكمه ظروف وعوامل عديدة.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES قائمة معدل أعمار اللاعبين للأندية في 60 دورياً مختلفاً حول العالم منها 9 دوريات آسيوية كبرى، سنسلط الضوء عليها هي الإمارات، السعودية، قطر، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، الصين، وتايلاند.

جوانزو أصغر المعدلات وكلباء ثامناً

على مستوى قارة آسيا، يأتي نادي جوانزو الصيني أولاً، بأصغر معدل أعمار خلال الموسم الحالي، وذلك بمعدل 23.84 سنة فقط، وهو في المركز الـ 15 على مستوى العالم.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المشاكل المالية التي يواجهها عملاق الكرة الصينية وأدت إلى خروج اللاعبين الأساسيين واعتماده على لاعبي الرديف.

وفي المركز الثاني آسيوياً نجد نادي الباطن السعودي بمعدل 24.17 سنة، وهو الذي لم يتمكن من تسجيل أي لاعب جديد بسبب عدم حصوله على الكفاءة المالية.

والعامل المشترك بين جوانزو والباطن هو أنهما في مراكز الهبوط بالدوري الصيني والسعودي!

ويأتي نادي اتحاد كلباء كأصغر نادٍ في معدل الأعمار بين فرق دوري أدنوك للمحترفين، وهو الثامن آسيوياً بمعدل 26.02 سنة.

«الفرسان».. فرصة الشباب!

وإذا ما نظرنا إلى نسبة مشاركة اللاعبين تحت 21 سنة في المباريات، نجد أنّ شباب الأهلي في أول القائمة على مستوى الإمارات بنسبة 28.6% وهذا يعود إلى مشاركة اللاعبين الشباب والاعتماد بدرجة أكبر على المقيمين ويتمثل ذلك في حارب عبدالله، بدر ناصر، إيجور جيسوس، جوستافو، يوري سيزار وغيرهم.

في المقابل، لم يشارك أي لاعب تحت 21 سنة مع نادي بني ياس وعجمان.

أما على مستوى آسيا، فيتصدر نادي الباطن السعودي بالنسبة الأعلى لمشاركة اللاعبين الشباب والتي بلغت 36.8%.

أكبر المعدلات العالمية «آسيوية»

وفي الجانب المقابل، تعد أندية آسيا صاحبة النسبة الأكبر في التواجد ضمن أعلى معدلات الأعمار على مستوى العالم، حيث نجد 3 أندية آسيوية ضمن أعلى 5 أندية!

ويتصدر نادي نونج بوا بيتشايا التايلندي القائمة العالمية بمعدل أعمار 31.99 سنة، متفوقاً على جميع الأندية من 60 دورياً مختلفاً.

ويأتي نادي ميس رافسانجان الإيراني في المركز الرابع عالمياً بمعدل 31.43 سنة ونادي الوحدة السعودي خامساً بمعدل 31.10 سنة.

الهلال.. سلاح الخبرة!

وفي نفس السياق، تتصدر الأندية الآسيوية نسب المشاركة الأعلى للّاعبين بعمر أكبر من 30 سنة، وذلك بتواجد 6 أندية آسيوية في قائمة أعلى 10 أندية على مستوى العالم. حيث يتصدر نادي نونج بوا بيتشايا التايلندي القائمة مرة أخرى بنسبة مشاركة 77.1% للاعبين أكبر من 30 سنة.

ويأتي ثانياً نادي ميس رافسانجان الإيراني بنسبة 72.2%، وفي المركز الرابع، نجد نادي الهلال كأول الأندية السعودية، حيث يشارك اللاعبون الكبار معه بنسبة 68.9% وهو في نفس الوقت يدل على رصيد الخبرة والقدرات المتراكمة للموج الأزرق.

أما على مستوى الإمارات، فيأتي دبا نادي الفجيرة في الصدارة بنسبة 52.9% ومن ثم العين بنسبة 40%.

برشلونة يحيي أكاديميته

أما على مستويات الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، فيمتلك فالنسيا الإسباني أصغر معدل أعمار بـ23.99 سنة ومن بعده نادي شتوتجارت الألماني بمعدل 24.22 سنة وهو الذي لم يشرك أي لاعب أكبر من 30 سنة.

أما نسبة مشاركة اللاعبين تحت 21 سنة، فيتصدرها نادي برشلونة بنسبة 29.5% وذلك بسبب أكاديميته «لاماسيا»، التي أعادها تشافي للحياة بتواجد لاعبين أمثال بيدري وجافي وبالدي.

على الجانب الآخر، فإن نادي بوخوم الألماني يتصدر قائمة أعلى معدل أعمار بـ29.85 سنة ومن ثم نادي إشبيلية الأسباني، الذي يملك معدل 29.20 سنة، وهو في نفس الوقت يتصدر قائمة الأندية في الاعتماد على لاعبين أكبر من 30 سنة، وذلك بنسبة 53.8%.