اللاذقية تستضيف «عربية الدراجات»

الشارقة (الاتحاد)

تستضيف مدينة اللاذقية، البطولة العربية للأندية الأبطال للدراجات في فئتي الذكور والإناث بمشاركة 7 أندية لفئة الذكور و5 أندية لفئة الإناث وبإجمالي عدد 70 لاعباً ولاعبة للفئتين، والتي ينظمها الاتحاد العربي مع الاتحاد السوري ووزارة السياحة السورية وتستمر البطولة حتى يوم السبت المقبل، وتتضمن منافساتها 3 مراحل هي فرق ضد الساعة وفردي ضد الساعة والفردي العام.

وتعد هذه البطولة ضمن أجندة الاتحاد العربي الدراجات للموسم الحالي هي الثانية لهذا الموسم بعد بطولة كأس الاتحاد لدراجة المضمار، التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة في شهر مايو المنصرم على هامش انتخابات الدورة الجديدة للاتحاد، التي حافظ فيها الشيخ فيصل بن حميد القاسمي على منصب الرئاسة لنهاية عام 2024.

ويواصل الاتحاد العربي تنظيم بطولاته من خلال تنظيم البطولة العربية للمضمار بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 4-9 أكتوبر المقبل تليها مباشرة دورة حكام النخبة لدراجة المضمار التي تقام تحت اشراف الاتحاد العربي للدراجات، ومن خلال تنظيم المركز التدريبي التابع للاتحاد «مركز الدراجة العربية» خلال الفترة 10-13 أكتوبر المقبل، ويختتم الموسم الرياضي لهذا العام بإقامة مهرجان البطولات العربية المصغر لدراجات الطريق والجبلية وذوي الإعاقة بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 17 إلى 27 ديسمبر المقبل.

ويعقد مجلس ادارة الإتحاد العربي خلال شهر نوفمبر المقبل اجتماعه الدوري في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجري الترتيبات على قدم وساق لتحديد مكان انعقاد هذا الاجتماع الذي يتزامن مع تنظيم مجلس أبوظبي الرياضي لبطولة العالم للدراجات الهوائية خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر المقبل.