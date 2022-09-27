الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»

علي معالي (الشارقة)

أصبحت القوة الضاربة لفريق الشارقة جاهزة تماماً، مع عودة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، حيث تحسنت الحالة الصحية للبرازيلي كايو لوكاس، ليكون ضمن التشكيلة الأساسية يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة ضد خورفكان باستاد الشارقة، كما أظهر اليوناني كوستاس مانولاس مستوى مقنعاً للغاية ليكون ضمن تشكيلة كوزمين في مباراة «النسور»، وذلك إلى جوار البوسني بيانيتش، الذي أنهى المهمة الدولية مع منتخب بلاده ومعهم الإسباني باكو ألكاسير.

وستكون مباراة الجولة الرابعة هي الأولى التي تكتمل فيها القوة الضاربة من اللاعبين الأجانب بوجود 4 دفعة واحدة، وفي نفس الوقت من المنتظر أن تعلن إدارة النادي عن صفقة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في ظل المفاوضات التي يقودها عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم لكي تكتمل صفوف «الملك» بالخماسي الأجنبي، والأهم في التشكيلة المقبلة لمباراة خورفكان أن العمود الفقري للملك سيكون قوياً للغاية بوجود مانولاس في الدفاع وأمامه بيانيتش وفي الهجوم ألكاسير.

وقد أظهر المدافع مانولاس مستوى جيداً، منذ دخوله تدريبات الفريق، وأصبح جاهزاً لقيادة الخط الخلفي بنجاح وغلق المساحات والهفوات التي تتواجد في الدفاع بين الحين والآخر، كما استفاد «الملك» كثيراً من فترة التوقف الحالية بعد شفاء كافة المصابين، ومنهم الحسن صالح وريان يسلم، حيث انتظم هذا الثنائي في المران حالياً وبشكل قوي للغاية، لتصبح كل الأوراق لدى كوزمين جاهزة مع بداية الجولة الرابعة، والتي يسعى فيها الفريق إلى الحفاظ على قمته التي يحتلها حالياً بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.