الأربعاء 28 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»

الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
27 سبتمبر 2022 13:00

علي معالي (الشارقة)
أصبحت القوة الضاربة لفريق الشارقة جاهزة تماماً، مع عودة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، حيث تحسنت الحالة الصحية للبرازيلي كايو لوكاس، ليكون ضمن التشكيلة الأساسية يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة ضد خورفكان باستاد الشارقة، كما أظهر اليوناني كوستاس مانولاس مستوى مقنعاً للغاية ليكون ضمن تشكيلة كوزمين في مباراة «النسور»، وذلك إلى جوار البوسني بيانيتش، الذي أنهى المهمة الدولية مع منتخب بلاده ومعهم الإسباني باكو ألكاسير.
وستكون مباراة الجولة الرابعة هي الأولى التي تكتمل فيها القوة الضاربة من اللاعبين الأجانب بوجود 4 دفعة واحدة، وفي نفس الوقت من المنتظر أن تعلن إدارة النادي عن صفقة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في ظل المفاوضات التي يقودها عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم لكي تكتمل صفوف «الملك» بالخماسي الأجنبي، والأهم في التشكيلة المقبلة لمباراة خورفكان أن العمود الفقري للملك سيكون قوياً للغاية بوجود مانولاس في الدفاع وأمامه بيانيتش وفي الهجوم ألكاسير.
وقد أظهر المدافع مانولاس مستوى جيداً، منذ دخوله تدريبات الفريق، وأصبح جاهزاً لقيادة الخط الخلفي بنجاح وغلق المساحات والهفوات التي تتواجد في الدفاع بين الحين والآخر، كما استفاد «الملك» كثيراً من فترة التوقف الحالية بعد شفاء كافة المصابين، ومنهم الحسن صالح وريان يسلم، حيث انتظم هذا الثنائي في المران حالياً وبشكل قوي للغاية، لتصبح كل الأوراق لدى كوزمين جاهزة مع بداية الجولة الرابعة، والتي يسعى فيها الفريق إلى الحفاظ على قمته التي يحتلها حالياً بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.

أخبار ذات صلة
11 لاعباً في «صفقات اللحظة الأخيرة» لأندية «أدنوك للمحترفين»
«أسد مانولاس» حديث الصحف في رومانيا واليونان!
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
كايو لوكاس
خورفكان
آخر الأخبار
محمد بن زايد: أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع
الإمارات
محمد بن زايد: أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع
اليوم 15:00
فرز الأصوات عقب الاستفتاء في مناطق أوكرانية
عربي ودولي
روسيا تعلّق على نتائج الاستفتاء في مناطق أوكرانية
اليوم 20:15
خالد بن محمد بن زايد خلال حضوره الحفل
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يشيد بمتانة العلاقات بين الإمارات واليابان
اليوم 20:14
آثار تسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم
عربي ودولي
أميركا ترد على تلميح بمسؤوليتها عن تسرّب "نورد ستريم"
اليوم 20:04
الريال يستعيد الهداف
الرياضي
الريال يستعيد الهداف
اليوم 19:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©