الفجيرة تخطط لـ«مدينة عالمية للشطرنج»

الفجيرة (الاتحاد)

وصف الدكتور عبد الله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة المرحلة المقبلة للنادي بأنها ستكون مفعمة بالمكاسب الدولية والمحلية، وعلى كافة الأصعدة تزامناً مع الدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، راعي الحركة الرياضية بالفجيرة.

وأكد خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة النادي بعد تجديد الثقة للسنوات الأربع المقبلة أن مجلس الإدارة يعمل على تحقيق رؤى وتطلعات صاحب السمو حاكم الفجيرة، والتي تكمن بأن تكون الفجيرة مدينة عالمية في الشطرنج من خلال استكشاف مواهب جديدة وتطويرها للمشاركة في أقوى البطولات، ورفد المنتخبات الوطنية، واستضافة البطولات الدولية في الفجيرة، والعمل على خلق نقلة نوعية جديدة تخدم الرياضة الإماراتية.

وجاء في القرار تكليف الدكتور عبد الله علي آل بركت رئيساً لمجلس الإدارة ومحمد عبد الله الزعابي نائباً للرئيس، وشهد الاجتماع توزيع المناصب الإدارية بحيث يتولى إبراهيم جلال البلوشي منصب الأمين العام للنادي، ومريم عبد الله المطروشي مهام المدير المالي، وجاسم هيكل البلوشي مديراً للعلاقات العامة وشؤون اللاعبين.

وأكد محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، أن المرحلة الماضية للنادي شهدت تحقيق إنجازات مميزة وغير مسبوقة، ومنها الفوز بالمركز الثالث لبطولة العالم للمصنفين تحت 2000 نقطة في اليونان وكأس رئيس الدولة للرجال في 2021، إضافة إلى حصد عدة ألقاب فردية وجوائز عالمية، ومنها فوز اللاعب عمار السدراني بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي وعشرات الميداليات والكؤوس، وشرف استضافة بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج واجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي، والتي ستقام بالفجيرة في شهر نوفمبر المقبل، مؤكداً أن النادي يتطلع لحصد مزيد من الإنجازات والتي تتناسب ورؤية إمارة الفجيرة المستقبلية.