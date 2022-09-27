سيدات دبي بطلات دوري الشطرنج

رضا سليم (دبي)

أحرز نادي دبي للشطرنج والثقافة، لقب بطولة الدوري العام لفرق الشطرنج للسيدات لعام 2022، والتي نظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 5 أندية من دبي والشارقة والعين وأبوظبي ورأس الخيمة.

وجاء فوز سيدات دبي باللقب عن جدارة، بعدما فاز الفريق على نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بنتيجة 3.5 مقابل 2.5 نقطة وعلى فريق أبوظبي للسيدات بنتيجة 4-2، وعلى نادي العين 5-1، وعلى فريق فتيات رأس الخيمة 6-0، ليحصد 8 نقاط منحت الفريق اللقب.

وحصل نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على المركز الثاني برصيد 6 نقاط ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط ثم نادي العين للشطرنج، والألعاب الذهنية بالمركز الرابع برصيد 3 نقاط ونادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج في المركز الخامس والأخير.

وشهدت الجولة الأخيرة دانا أوزولا المدير العام للاتحاد الدولي للشطرنج، بحضور عدد من الشخصيات من الاتحاد الدولي للشطرنج وعبدالكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج وجمال عيسى المدفع الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج أمين عام نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأشادت مديرة الاتحاد الدولي بمنافسات البطولة وبالعناصر الشابة التي تتألف منها الفرق المشاركة، مؤكدة أن مستقبل الشطرنج النسائي في دولة الإمارات بخير تبعاً لما رأته من قاعدة قوية للأندية المشاركة في البطولة، وتمنت التوفيق للفرق المشاركة.

وهنأ تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، على فوز فريق سيدات النادي ببطولة الدوري، موجهاً الشكر إلى الأندية على المشاركة في البطولة والمستوى المتميز للاعبات المشاركات والاهتمام بالعنصر النسائي فيها، خاصة وجود نسبة كبيرة من فئة الناشئات في الفرق مما يبشر بمستقبل واعد للشطرنج النسائي في الدولة، مؤكداً على أن تظافر الجهود مع الأندية الأعضاء كان العامل الأساسي لهذه النتائج.

ووجه خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة التهنئة لفريق النادي على فوزه بالبطولة، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي حريص في المرحلة القادمة على تحقيق إنجازات تتماشى مع خطط النادي للوصول للألقاب الدولية المتميزة، وتحقيق الإنجازات العربية والإقليمية والدولية.

ويضم فريق سيدات نادي دبي للشطرنج اللاعبات الدوليات مريم عيسى المبارك وبشاير خليل أشكناني وشيماء نعمان آل علي وجواهر خليل أشكناني وياسمين علي، وأحلام راشد وعنود أحمد سالم، كما انضمت للفريق الأستاذة الدولية الكبيرة التركمانستانية مهري جلديفا والدولية الفلبينية زايريل كندبان وهما من اللاعبات المقيمات بالدولة.

وأثنى رئيس النادي على جهود الجهاز الفني والإداري للفريق، وحثهم على تقديم المزيد من الجهد مع اللاعبات لتحقيق مزيد من الإنجازات.