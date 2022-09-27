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نجاح كبير لمهرجان براعم الجودو في الفجيرة

نجاح كبير لمهرجان براعم الجودو في الفجيرة
27 سبتمبر 2022 11:00

لفجيرة (الاتحاد)
نظم اتحاد المصارعة والجودو مهرجاناً مميزاً لبراعم الجودو بصالة الهيئة العامة للرياضة بالفجيرة، وذلك برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية.
وشهد المهرجان الأول لموسم 2022-2023 مشاركة أكثر من 200 من البراعم، وسط حضور كبير من مسؤولي الاتحاد والأندية وكذلك مسؤولي الفئات العمرية في هذه الأندية وبعض العائلات، ليعطي صورة رائعة ومطمئنة لمستقبل الجودو الإماراتي، وناتجاً جيداً لجهود الاتحاد الذي أعلن في اجتماعه الأول عقب تجديد الثقة فيه لدوره قادمة حتى 2024، المزيد من الاهتمام بقطاع المراحل السنية للجودو وتوفير كافه متطلبات النجاح لقاعدته.
وشهد المهرجان إقامة العديد من المباريات التنافسية بين براعم الأندية، والتي تهدف لمزيد من الاحتكاك في أجواء تنافسية لا فائز فيها، في تجربة فريدة ومميزة من قبل لجنة الجودو المحلي بالاتحاد التي بذلت الكثير من الجهد في سبيل إنجاح التجمع السنوي للبراعم الجودو، وذلك بحضور الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية.
وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، التجربة الافتتاحية لبراعم الجودو الإماراتي، موجهاً بمواصلة العمل من أجل خلق قاعدة عريضة مع توفير كافة متطلبات النجاح لتحفيز الصغار لمواصلة المشوار في مجال اللعبة.
وشكر الدرعي كافه الجهات التي ساهمت في إنجاح مهرجان البراعم، وخص بالشكر رئيس وأعضاء نادي الفجيرة للفنون القتالية على تعاونهم الصادق المستمر، وثمن جهود الأندية المشاركة في المهرجان، مما ساهم في خروج المهرجان بصورة رائعة، أكدت على تميّز الفئات العمرية في مختلف الأندية، وعكست سعي الجميع إلى توسيع قاعدة اللعبة وهو ما يدعو للتفاؤل بمستقبل زاهر للجودو الإماراتي.

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