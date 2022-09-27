«أزمة مالية» بين برشلونة ودي يونج!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يزال الخلاف قائماً بين إدارة برشلونة الإسباني والنجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونج، على عكس الشائعات التي رددتها الصحافة الإسبانية الموالية للبارسا، والتي زعمت إن الطرفين توصلا إلى إتفاق نهائي، بينما حقيقة الأمرإن المفاوضات لاتزال متعثرة نظراً لعدم التوصل إلى إتفاق بشأن «الشق المالي» في العقد الجديد.

وكانت إدارة برشلونة وافقت خلال «الميركاتو» الصيفي الماضي على عرض تقدم به مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل شراء دي يونج، كما دخلت في مفاوضات مع تشيلسي من أجل اختيارأفضل العرضين، غير أن الشخص المعني بالأمر، وهو اللاعب، رفض الرحيل رفضاً قاطعاً.

وذكرت إذاعة «كادينا سير» إن برشلونة مازال مصمماً على ضرورة أن يقبل دي يونج تخفيض عقده الحالي، وإن خوان لابورتا رئيس النادي قال للاعب إنه يريد أن يعود إلى راتبه السابق قبل تمديد عقده الحالي، وأبدى اللاعب موافقته على معاودة التفاوض بهذا الشأن، من دون أن تصدر عنه أية خطوات ملموسة.

ويأمل لابورتا أن يوافق دي يونج على العرض قبل نهاية الموسم الحالي حتى يمكن للبارسا العمل بأريحية والتفرغ لتحقيق أهدافه المختلفة الأخرى، غير أن اللاعب بدا غير مهتم.

فرينكي دي يونج «25عاماً»، شارك هذا الموسم في 8 مباريات مع برشلونة في مختلف المسابقات، منها 4 مباريات أساسياً، ومازال يشكل عنصراً مؤثراً ومهماً في تشكيلة الإسباني تشافي هيرنانديز المديرالفني.

وبدأ دي يونج مسيرته الاحترافية في فريق الشباب بنادي أياكس أمستردام الهولندي ولعب له 46 مباراة وسجل 8 أهداف، ثم تم تصعيده للفريق الأول ليلعب له حتى 2019، ما مجمله 57 مباراة سجل خلالها 5 اهداف، وبعدها انتقل إلى برشلونة في أول يوليو 2019، بموجب عقد قيمته 75 مليون يورو ومدته خمس سنوات.