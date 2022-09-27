مبابي وهالاند وفينسيوس «الأغلى أوروبياً»

أنور إبراهيم (القاهرة)

ثلاثة لاعبين فقط تتجاوز قيمتهم السوقية 100 مليون يورو، والثلاثة يلعبون في دوريات أوروبية مختلفة، أولهم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والثاني النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، والثالث البرازيلي فينسيوس جونيور جناح ريال مدريد الخطير.

ووفقاً لتقديرات بوابة «ترانسفيرماركت» المتخصصه في تقييم أسعار اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية لمبابى 160 مليون يورو، وهالاند 150 مليون يورو، وفينسيوس جونيور120مليون يورو.

ويأتي بعد ثلاثي القمة، نجم خط الوسط الإنجليزي جودي بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند، والذي بدأ هذا الموسم بداية نارية، بقيمة سوقية 90 مليون يورو بالتساوي مع الشاب الإسباني بيدري لاعب برشلونة والإنجليزي فيل فودين جناح مانشستر سيتي والمصري محمد صلاح جناح ليفربول والإنجليزي هاري كين رأس حربة توتنهام.

وهناك ثلاثة لاعبين تبلغ القيمة السوقية لكل منهم 85 مليون يورو، وهم البلجيكي المتألق كيفين دي بروين رمانة ميزان السيتي والبرتغالي الفنان برونو فيرنانديز صانع ألعاب اليونايتد والصربي دوسان فلاهوفيتش هداف يوفينتوس الخطير.

وتُستكمل قائمة العشرين الأوائل بتسعة لاعبين قيمة كل منهم السوقية 80 مليون يورو، وهم: البرتغالي برناردو سيلفا «السيتي» والأوروجواياني فالفيردي «ريال مدريد» والألماني جمال موسيالا «بايرن ميونيخ» والبريطاني ديكلان رايس «ويستهام» والذي ينحدر من أصول أيرلندية والإسباني رودري «السيتي» والإنجليزي ألكسندر أرنولد «ليفربول».

وتضم قائمة العشرين الأوئل عشرة لاعبين يلعبون في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» و4 في الدوري الإسباني «الليجا» و4 في الدوري الألماني «البوندسليجا»، ولاعب واحد فقط في كل من الدوري الفرنسي «ليج آن» والدوري الإيطالي «الكالشيو».

يذكرأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا المتألق هذا الموسم مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان يحتل المركز 28 في قائمة المئة لاعب الأعلى قيمة سوقية، وتبلغ قيمته 75مليون يورو.