الرياضة العُمانية.. «إنجازات رائدة» و«نهضة متجددة»

رضا سليم (دبي)

تحت شعار «المصير الواحد والتاريخ المشترك»، ترتبط الرياضة الإماراتية والعُمانية، بروابط تاريخية طويلة المدى، منذ تأسيس الدولتين، وهي العلاقات التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، لتكتب مشهداً متميزاً من العلاقات الأخوية بين البلدين على المستوى الرياضي، وتمثل الرياضة وسيلة لتجسيد أواصر هذه العلاقات التي ترفع شعار «الجسد الواحد»، وتتطور بشكل مستمر بفضل الدعم والمساندة من القيادة الرشيدة في البلدين، والمضي قدماً نحو مستقبل مشرق من التعاون والعلاقات الممتدة لتجسد المحبة بين الشعبين.

وشهد التاريخ الرياضي، في أكثر من محطة، تعزيز التعاون المشترك بين العديد من الاتحادات الرياضية في البلدين، على كافة الأصعدة الفنية والإدارية، وإقامة المعسكرات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، وخوض المباريات الودية الرياضية بين مختلف الأندية، وغيرها من الأمور التي تصب في مصلحة الرياضة في البلدين الشقيقين.

لعل من بين أهم المحطات التي شهدتها العلاقات الرياضية بين الإمارات وسلطنة عُمان، كانت عام 2018، خلال إقامة نهائيات كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 23» في الكويت، وبعد تأهل منتخبي الإمارات وعُمان إلى المباراة النهائية، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، هاشتاق «الإمارات عُمان الفوز واحد» عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، بمناسبة إقامة المباراة النهائية التي جمعت بين منتخبي البلدين، وهو ما أوجد تفاعلاً واسعاً غير مسبوق، ووضع منظمو كأس الخليج «خليجي 23» في الكويت كلمات «الهاشتاق» على الساعة الإلكترونية لاستاد جابر الدولي.

وحفلت العلاقات الإماراتية العُمانية عبر تاريخها، بالعديد من المظاهر الاحتفالية، التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وكان من أبرزها مسيرة الحب والمودة التي قام بها نحو 15 دراجاً من الإمارات، في نوفمبر 2021، عابرين بدراجاتهم الحدود، ليلتقوا بدراجين عُمانيين، اشتركوا جميعاً في الهواية نفسها، وعبروا من خلالها على عمق المحبة بين الشعبين، في رسالة تنثر الوحدة والإخاء، احتفالاً بالعيد الوطني لسلطنة عُمان.وتزهو الرياضة العُمانية ببريق الإنجازات التي اعتاد أبناء السلطنة أن يحققوها في كل المحافل الخارجية، سواء الدولية أو القارية، وأيضاً على المستويات العربية والخليجية، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة الذي يقود مسيرة النهضة في كل المجالات، كما أن الرياضة في السلطنة لها وضعية خاصة، في ظل الاهتمام الجماهيري بها، ليس فقط على مستوى «الساحرة المستديرة» كرة القدم، التي حقق فيها أبناء السلطنة الكثير من الإنجازات، بل في كل الألعاب الجماعية والفردية.

في الوقت نفسه تخُصص الدولة نسبة عالية من إيراداتها لدعم الاتحادات والأندية لتنفيذ برامجها السنوية، وتنظيم مختلف المسابقات والألعاب، بجانب الصرف على صيانة البنية الأساسية، لضمان استمرار التطور والذهاب نحو المستقبل بخطوات واثقة وثابتة، قادرة أن تبلغ الغايات الكبيرة وتحقق الإنجازات ذات القيمة.

وعلى مدار أكثر من 51 عاماً، كتبت الرياضة العُمانية تاريخاً طويلاً، مرصعاً بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، ومزيناً بالكؤوس في كل الألعاب، ويتصدر منتخب كرة القدم، بل كل المنتخبات في المراحل السنية والأندية المشهد، بوصف أن كرة القدم هي «الساحرة» التي تأسر القلوب وتنتزع الآهات في المدرجات.

وتتمتع سلطنة عُمان بمنشآت رياضية متميزة وبنية عالية الجودة، فتحت لها الباب لاستضافة أحداث رياضية كبيرة عالمية وقارية.

ويعتبر مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر من أكبر المجمعات الرياضية في السلطنة، وقد نال ميدالية «اليونسكو» عام 1995، كأفضل مؤسسة شبابية تقدم خدمات رياضية وتربوية متميزة للشباب. ويعد مجمع الرستاق الرياضي، من أحدث المشاريع العملاقة، ويعتبر صرحاً رياضياً مهماً لمستقبل الرياضة في السلطنة بشكل عام، ومحافظة جنوب الباطنة بشكل خاص.

وحقق أبطال الأولمبياد الخاص العُماني 49 ميدالية متنوعة في 14 مسابقة، خلال منافسات دورة الألعاب للأولمبياد الخاص التي أقيمت في أبوظبي خلال مارس 2019، كما تُوج المنتخب العُماني لكرة القدم للأولمبياد الخاص بطلاً للدورة ذاتها.

معسكر «ودي»

يعسكر المنتخب الأولمبي العُماني حالياً في دبي، لخوض مباراتين وديتين مع منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، ويأتي المعسكر ضمن الاتفاقيات بين الاتحادين الإماراتي والعُماني لكرة القدم.

الفريق العربي الأول

فاز منتخب عُمان بجائزة الفريق العربي الأول، ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، بعدما تُوج بكأس الخليج العربي التاسعة عشرة، والتي أقيمت بالسلطنة 2009، وذلك بعد تغلبه على المنتخب السعودي بضربات الجزاء الترجيحية، كما حصل على لقب الوصيف لدورتين متتاليتين «خليجي 17» و«خليجي 18» بأبوظبي.

استراتيجية الموهوبين

رسم الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية، استراتيجيته للفترة المقبلة 2022-2027، وتهدف الاستراتيجية إلى إيجاد منظومة متكاملة ومتسقة للرياضة المدرسية، ونظام مؤسس لاكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، وكوادر تربوية رياضية ذات كفاءة عالية، واتحاد متمكن إدارياً ومالياً وفنياً ومنظومة متقدمة للاتصال والتسويق الرياضي.

أحداث عالمية صوب السلطنة

أصبحت سلطنة عُمان وجهة لكل الأحداث الدولية والقارية والعربية والخليجية، لما تتمتع به من منشآت رياضية وبنية تحتية متميزة، بالإضافة إلى طبيعة السلطنة التي تجتذب عدداً كبيراً من الرياضات، منها الجبلية وسباقات السيارات والدراجات النارية والهوائية، حيث تستضيف بطولة العالم لقوارب آر.أس فنتشر 2022، وهي المرة الأولى التي تُقام فيها بطولة إبحار شراعي دولية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة 36 فريقاً من 15 دولة من 22 إلى 27 نوفمبر المقبل، كما تستضيف الشهر المقبل إحدى جولات البطولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية فيوتش للرجال والتي ينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

كما تستضيف بطولة آسيا للهواة للشطرنج بمشاركة 167 لاعباً ولاعبة يمثلون 21 دولة، من بينهم الإمارات من 29 سبتمبر الجاري إلى 6 من أكتوبر المقبل. واستضافت السلطنة عدداً كبيراً من البطولات الدولية والقارية والعربية والخليجية، في مختلف الألعاب، منها بطولة العالم للمشي بتنظيم من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بالتعاون مع الاتحاد العُماني لألعاب القوى، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة العرفان، بجانب استضافة البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية 2017، على الملاعب الرملية بشاطئ القرم، والبطولة العربية لكرة الطاولة للمنتخبات، والبطولة الآسيوية السادسة عشرة للشباب لكرة اليد «التصفيات المؤهلة لكأس العالم بإسبانيا 2019» على الصالة الرياضية بمجمع السعادة الرياضي، وغيرها من البطولات الرياضية الكبرى، بجانب استضافة الدورة الرابعة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصفيات الآسيوية الخامسة لكرة اليد الشاطئية والمؤهلة لكأس العالم.

32 ميدالية في «الألعاب الخليجية»

حصدت منتخبات عُمان 32 ميدالية ملونة، في ختام مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية التي أقيمت بالكويت من 16 إلى31 مايو، وشارك فيها أكثر من 1700 لاعب ولاعبة، تنافسوا في 23 مسابقة فردية وجماعية مختلفة، منها 16 للرجال و7 للنساء، وهي ألعاب القوى وكرة اليد والكرة الطائرة والسلة وقدم الصالات والرماية والسباحة والكاراتيه والجودو والمبارزة والتنس والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة الطاولة والبادل ورياضة الألعاب الإلكترونية. وسبق أن فاز منتخب عُجمان بالميدالية الذهبية، في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، الأولى بمدينة بالي الإندونيسية عام 2008، وتأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى نهائيات التصفيات الآسيوية للمرة الثانية، ليلعب بجوار منتخبات السعودية والكويت والعراق، وأصبح من أفضل 12 منتخباً آسيوياً أولمبياً حسب تصنيف الاتحاد الآسيوي. وعلى مستوى بطولات الناشئين، تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العام للناشئين ثلاث مرات أعوام 1995 و1997 و2001، كما فاز بلقب بطولة التعاون والتي أقيمت في البحرين عام 2001، وحل في المركز الثاني بنسخة السعودية 2002، وتأهل منتخب الناشئين إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2010 كأفضل ثالث بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي.

وحققت كرة القدم الشاطئية إنجازات كبيرة، بعدما حصل المنتخب على المركز الثاني في بطولة دول غرب آسيا الأولى 2013، وتُوج بلقب البطولة الآسيوية عام 2015، وعلى مستوى الأندية حقق السيب لكرة القدم المركز الثاني في بطولة كأس الأندية الخليجية «30» والتي أقيمت المباراة النهائية في السلطنة 2015، وسبقه حصول فنجاء على المركز الرابع في بطولة الأندية العربية عام 1989، وفوز فنجاء ببطولة الخليج عام 1989 بمملكة البحرين، وحقق ظفار المركز الثاني في البطولة الخليجية لأبطال الدوري بالبحرين عام 1995 والمركز الثالث بالسعودية عام 1985 و2001 بالإمارات.

عودة «طواف عُمان»

شهدت بداية عام 2022 عودة طواف عُمان الدولي للدراجات الهوائية، للمرة الأولى منذ عام 2019، وهو الحدث العالمي الذي تستضيفه مسقط، ويستقطب فرقاً محترفة لركوب الدراجات من جميع أنحاء العالم على مدار 6 أيام.

وأقيم الطواف للمرة الأولى عام 2010، إلا أنه تأجل في آخر عامين، ثم عاد بقوة بمشاركة 17 فريقاً من جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأميركا وأستراليا، بالإضافة إلى فريق الدراجات الوطني العُماني، وبلغ طول مسار الطواف في النسخة الـ 11 نحو 891 كيلومتراً مقسماً على 6 مراحل، ويتنقل بين التضاريس والمناظر الطبيعية، حيث تبلغ المرحلة الأولى 138 كيلومتراً.

تفوق إماراتي في صلالة

شهدت النسخة الأخيرة من طواف صلالة للدراجات الهوائية، سيطرة لاعبي منتخب الإمارات على المراكز الأول، واحتفظ المنتخب بلقبه للعام الثاني على التوالي، بعدما فاز بقمصان التميز الأربعة الخاصة بالطواف، وأيضاً حصد المركز الأول في النتيجة الفرقية، وسط 11 منتخباً وفريقاً شاركت في الطواف. وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني في جميع سباقات الدراجات، ضمن التوأمة بين الاتحادين الإماراتي والعُماني للدراجات، في الوقت الذي يشارك عدد كبير من الدراجين العمانيين في السباقات داخل الإمارات، منها طواف الشارقة وسباقات السلم للدراجات.

إماراتي يقود فريقاً عُمانياً

يروي التاريخ أن أول تجارب احترافية خارجية لمدربي كرة القدم الإماراتيين، كانت في سلطنة عُمان، عن طريق المدرب حسن علي الذي تولى تدريب أحد فرق سلطنة عُمان، في ثمانينيات القرن الماضي.

ويعد الدوري الإماراتي لكرة القدم الواجهة الخليجية الأولى للاعبين العُمانيين على مدار سنوات طويلة، خاصة في ظل الفترة التي سمحت فيه اللوائح بتسجيل 4 لاعبين أجانب في صفوف كل فريق، من بينهم لاعب آسيوي، حيث اعتبر اللاعب العُماني والخليجي بصفة عامة آسيوياً.

ولم تخل قوائم الأندية الإماراتية في المواسم الماضية، من أسماء العديد من اللاعبين العُمانيين، سواء في عصر الهواة أو بعد الاحتراف، ويعد النجم العُماني فوزي بشير أحد أشهر اللاعبين العُمانيين في الدوري الإماراتي، والذي خاض أطول مسيرة احترافية له مع الأندية الإماراتية رفقة بني ياس، في تجربة امتدت لخمسة مواسم، وبعد ذلك انتقل إلى الظفرة، ومن ثم خاض تجربة ثالثة أخرى في عجمان، وحقق معه إنجاز التتويج بكأس المحترفين لكرة القدم للمرة الأولى.

عشق الرياضات التراثية

يتسابق العُمانيون من عشاق الرياضات التراثية للمشاركة في بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدانه للرماية في منطقة الروية بدبي سنوياً، ودائماً ما يكون التفوق عُمانياً في البطولة، كما تشارك الأجيال الجديدة في المسابقة، وتشهد سيطرة وتفوقاً لرماة سلطنة عُمان الصغار في المسابقات سواء على مستوى الرماية أو مسابقة إسقاط الصحون.

كما يشارك أبطال عُمان في مسابقات الصيد بالصقور والغطس الحر وعدد من الرياضات التراثية التي تنظمها عدد من الجهات في الدولة.

أول مواجهة رسمية

يذكر التاريخ الرياضي بين البلدين، أن أول مواجهة رسمية جمعت بين المنتخبين الإماراتي والعُماني في كرة القدم، في النسخة الرابعة لكأس الخليج العربي «خليجي 4» التي استضافتها قطر عام 1976، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما كانت أول مواجهة رسمية جمعت بينهما على ملاعب الإمارات، في «خليجي 6» في الثاني من أبريل 1982، وفاز وقتها منتخب الإمارات 3-1.

وعاد والتقى المنتخبان في سلطنة عُمان، بـ «خليجي 7» خلال 21 مارس 1984، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1.