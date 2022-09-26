ميسي يتحدث عن متعة اللعب بجانب نيمار ومبابي "المختلف"

برلين (د ب أ- ستاتس بيرفورم)

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه كان يأمل أن يلعب إلى جوار البرازيلي نيمار لفترة أطول في برشلونة الإسباني، لكنه يحب وجودهما معاً حالياً في صفوف باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.

وربطت علاقة صداقة بين نيمار وميسي خلال أربعة أعوام تزاملا خلالها في كامب نو.

وساهم ميسي ونيمار في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني مرتين، ولقب كأس ملك إسبانيا ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، قبل انتقال نيمار إلى سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وتسببت الصعوبات المالية التي عانى منها برشلونة في انتقال ميسي إلى ملعب حديقة الأمراء معقل سان جيرمان ليلتحق بزميله السابق.

ولم يقدم ميسي ونيمار أفضل ما لديهما في الموسم الماضي، لكنهما بدءا الموسم الحالي بشكل رائع تحت قيادة المدرب كريستوف جالتييه.

وسجل نيمار 19 هدفاً في كافة المسابقات، ليتصدر قائمة الهدافين على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فيما أحرز ميسي 14 هدفاً ليحل ثالثاً في القائمة.

وقال ميسي لقناة "تودن" المكسيكية: "مع نيمار نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، عن ظهر قلب، منذ فترة وجودنا في برشلونة".

وأضاف: "كنت أود الاستمتاع به لفترة أطول في برشلونة، لكني التقيته مجدداً في باريس ونشعر بسعادة لوجودنا معاً، أحب اللعب معه".

وانتقل ميسي للحديث عن شريكهما في خط الهجوم كيليان مبابي، وقال: "كيليان لاعب مختلف".

وأضاف: "هو وحش قوي للغاية، ينتقل من مساحة لأخرى، إنه سريع ويسجل الكثير من الأهداف، لاعب متكامل للغاية، ويثبت نفسه على مدار الأعوام.... في السنوات المقبلة سيكون من بين الأفضل بالتأكيد".