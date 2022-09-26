انطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات تذاكر المونديال

الدوحة (أ ف ب)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، انطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات تذاكر مونديال قطر 2022، قبل أقل من شهرين على انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأشار "فيفا"، في بيانه، إلى أن التذاكر ستكون متاحة "اعتباراً من اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر عند الثانية عشر ظهراً بتوقيت الدوحة، وفق أسبقية الشراء".

وأضاف أن بيع التذاكر سيتواصل حتى نهاية البطولة، بحسب توافرها وستطرح دفعات إضافية من التذاكر، كما تنطلق مرحلة إعادة بيع تذاكر المباريات قريباً".

وبلغ عدد التذاكر المباعة لمباريات مونديال قطر 2.45 مليون قبل مرحلة البيع النهائية.

وهناك 3 ملايين تذكرة متوافرة لمونديال 2022، ويتوافق الرقم 2.45 مليون مع التذاكر المباعة لجميع الفئات (الجماهير، شركاء فيفا، الاتحادات، الضيافة...).

ويتوقع قدوم أكثر من مليون زائر خلال فترة المونديال بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، إلى قطر البالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة والتي تستضيف أول مونديال في التاريخ في الشرق الأوسط.