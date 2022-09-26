«جارف» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

أبوظبي (الاتحاد)

واصل الجواد «جارف» تألقه في سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للموسم الحالي، ونجح في التتويج بلقب المحطة الهولندية في ختام الجولات الأوروبية للكأس الغالية، ليحصد اللقب الثالث له في المضامير الأوروبية بعد الفوز بمحطات إيطاليا وبلجيكا والاحتفاظ بلقب هولندا للعام الثاني على التوالي.

ونجحت المحطة الهولندية في تحقيق مكتسبات مهمة وإضافية لمسيرة الكأس الغالية التي تجوب دول العالم، وذلك بعد النجاح الجديد الذي سجلته في مضمار دوندخت العشبي في لاهاي بمملكة هولندا، ضمن أجندة النسخة التاسعة والعشرين.

وتمكن الجواد جارف المنحدر من نسل (داحس X كيس دي غزال بنت دورمان) والذي يعود للمالك هايف بن محمد القحطاني، وتحت إشراف المدربة اليزابيث بيرنارد وقيادة الفارس ويليام مونجل، من الاحتفاظ بلقب الكأس الغالية وحسم القمة الهولندية التي شهدت مشاركة مجموعة مميزة تمثل نخبة الخيول العربية في هولندا وأوروبا، وأقيم السباق لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق ضمن الفئة الثالثة.

ونجح البطل في منعطف نهاية السباق في التفوق والانفراد بصدارة المجموعة وقطع مسافة السباق بزمن 2.24.7 دقيقة، وحل في المرتبة الثانية «آريون» (بطل محطة بلجيكا 2021) المنحدر من نفس سلالة البطل جارف ونفس المالك والمدربة وذلك تحت قيادة الفارس فريدريك سانشيز، فيما وقف بالمرتبة الثالثة «الزرقاء» المنحدر من (إيه أف البحر X شيفا بنت عامر) للمالك والمدرب يوهان فيرستريين وقيادة الفارس كوين كليجمانز.

وحظيت الكأس الغالية بإشادات هولندية وأصداء واسعة، بما يواكب مكانة الدولة والحدث الذي يقام بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لرفعة شأن الخيل العربي الأصيل بكافة دول العالم، انطلاقاً من نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

شهد السباق وتوج الفائزين، جمال جامع المشرخ سفير الدولة لدى مملكة هولندا، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب علي الشحي من سفارة الدولة في مملكة هولندا، وتسلمت المدربة إليزابيث بيرنارد والفارس وليام مونجيل كأس المحطة الهولندية.

أشاد المشرخ بالنجاحات المهمة التي حققها سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في هولندا المحطة الختامية للجولات الأوروبية والأصداء الكبيرة التي شهدها الحدث، بما يعكس مكانة دولة الإمارات ودورها الريادي في مد جسور التواصل والتلاقي بين شعوب العالم في مختلف المبادرات والبرامج والفعاليات التي تساهم بتسليط الضوء على حرص واهتمام القيادة الرشيدة لرفعة الخيل العربي والحفاظ على إرث الإمارات في كافة دول العالم.

وقال: «نفخر بالمخرجات المهمة التي شهدها السباق الختامي للكأس الغالية في أوروبا والتنافس الكبير بين نخبة مرابط الخيل المشاركة في الحدث، إلى جانب الحضور الجماهيري والأصداء الواسعة، ما يدل على مكانة وقيمة كأس رئيس الدولة للخيول العربية التي تقام على مدار 29 عاماً، مبيناً أن السباق جسد فرصة مهمة للهولنديين والأوروبيين للاطلاع على ثقافة وتراث الإمارات الأصيل واهتمام قيادتها الرشيدة برفعة الخيل العربية».

من جانبه، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نفخر بالمنجزات الكبيرة التي حققها سباق هولندا في ختام المحطات الأوروبية للكأس الغالية، مؤكداً أن نجاحات سباقاتنا العالمية ما هي إلا ثمرة الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لمسيرة الحدث وريادته في المضامير العالمية».

وأضاف: «نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالنجاحات والأصداء الهولندية الواسعة التي حُظيت بها المحطة الختامية للجولات الأوروبية، موضحاً أن سلسلة السباقات ومسيرتها الريادية الممتدة على مدار 29 نسخة تمثل دعماً كبيراً ومهما للملاك والمربين وتساهم بقوة في الاعتناء بتربية ورعاية الخيل العربي ورفع معدلات الإنتاج، ما يترجم هدفها ورسالتها العالمية».

واختتم قائلاً: «شهدنا في كافة المحطات تنافساً كبيراً ومشاركة مميزة من كافة مرابط الخيل العربي في القارة الأوروبية، بما يؤكد على مكانة الحدث وقيمته التاريخية والعالمية في مسيرة سباقات الخيل العربي».