«البرونزية» تتصدر إنجاز الطاولة في «دولية جورجيا»

معتصم عبدالله (دبي)

تصدرت «الميدالية البرونزية» للاعب يوسف الحواي في منافسة «فئة الأشبال تحت 11 عاماً» لبطولة جورجيا الدولية لكرة الطاولة، والتي أقيمت خلال الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر الحالي، واجهة مشاركة منتخب الإمارات الوطني للناشئين والأشبال، كإنجاز جديد هو الثاني على الصعيد الدولي في مشوار الموهبة الناشئة لمنتخبنا الوطني لكرة الطاولة ونادي النصر، بعد فضية بطولة تونس الدولية.

وحظي الحواي خلال المشاركة في «دولية جورجيا» والتي شهدت مشاركة 19 دولة، برعاية الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، والذي اختار مسبقاً الموهبة الجديدة لكرة الطاولة الإماراتية كواحد من بين لاعبين اثنين فقط على مستوى القارة الآسيوية، لدعم موهبتهم في اللعبة والمساعدة في تطوير قدراتهم من خلال المشاركة المستمرة في البطولات الدولية.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة في دولية جورجيا 9 لاعبين، ممثلين في «عيال الحواي» يوسف وعلي وعبدالله ومحمد الحواي من نادي «النصر»، وثلاثي نادي «الشارقة» أحمد ومحمد أحمد سعيد المسيبي، ومنصور عبدالله، وثنائي «الوصل» ناصر المري، وراشد سعيد.

من جانبه، أشاد أحمد البحر الأمين العام المساعد لاتحاد الطاولة، ورئيس بعثة المنتخب بالمشاركة الإيجابية في دولية جورجيا، وقال: «خوض بطولة جورجيا الدولية تتسق وخطط اتحاد اللعبة بالتركيز على المشاركات الدولية ضمن روزنامة الاتحاد الدولي، بما يعزز تواجد وحضور لاعبي منتخباتنا الوطنية ويسهم في رفع التصنيف الدولي للاعبين».