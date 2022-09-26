هجن العاصفة تتألق في المرموم

دبي (الاتحاد)

حصدت هجن العاصفة الصدارة في الشوطين الرئيسيين للمحليات من خلال مشاركتها في تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على ميدان المرموم، على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 5 كم.

وقاد مضمر شعار العاصفة غياث الهلالي «الشاهينية» إلى صدارة الثنايا الأبكار المحليات في أول الأشواط، مسجلة التوقيت الأفضل في كل التحديات والذي بلغ 7:55:4 دقيقة. وسجل «شاهين» لهجن العاصفة وتحت قيادة غياث الهلالي توقيتاً مميزاً ظفر به بصدارة الشوط الثاني للثنايا الجعدان المحليات وذلك بوصوله لخط النهاية في توقيت قدره 7:56:6 دقيقة.

وكان التألق من نصيب شعار الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم في ثالث الأشواط للثنايا الأبكار المهجنات، حيث فازت «معطشة» بقيادة المضمر محمد سعيد بن حلوه في زمن بلغ 7:59:8 دقيقة. وأهدى «راهي» شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قمة الثنايا الجعدان المهجنات في رابع الأشواط بزمن قدره 8:08:3 دقيقة تحت قيادة المضمر عبيد محمد بالضبيعة. وحصل شعار هجن العاصفة على القمة في الأشواط الرئيسة الأربعة لسن الحول والزمول، من خلال التحديات التي شهدها ميدان المرموم صباح أمس لمسافة 6 كم.

وهيمنت «الشاهينية» لهجن العاصفة على الشوط الرئيسي للحول المحليات بقيادة غياث الهلالي، حيث سجلت أفضل توقيت في جميع الأشواط بلغ 9:37:3 دقيقة. وقاد الهلالي «شاهين» لهجن العاصفة لقمة الزمول المحليات في ثاني الأشواط وذلك بتوقيت قدره 10:12:3 دقيقة.

وسيطر شعار العاصفة على صدارة التحديات الرئيسة للمهجنات، حيث اعتلت «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي قمة الحول المهجنات بزمن قدره 9:54:9 دقيقة. وبالمقابل، جاءت النقطة الرابعة توالياً لهجن العاصفة تحت قيادة المضمر غياث الهلالي بوساطة «شاهين» الذي حصد ناموس الزمول المهجنات مسجلاً توقيتاً بلغ 10:06:0 دقيقة.