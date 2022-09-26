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الرياضي

دوري رجال السلة ينطلق بـ 10 أميركان!

دوري رجال السلة ينطلق بـ 10 أميركان!
27 سبتمبر 2022 03:48

علي معالي (دبي)

تسيطر الجنسية الأميركية على لاعبي أنديتنا في كرة السلة قبل انطلاق بطولة الدوري بمشاركة 7 أندية بعد عودة النشاط إلى نادي الظفرة، ويصل عدد اللاعبين الأميركان الذين تعاقدت أو قامت أنديتنا بالتجديد معهم لموسم جديد إلى 10 لاعبين، إضافة إلى 2 من السنغال، ولاعب واحد من البوسنة وآخر من الدومينيكان.
وحافظ فريق شباب الأهلي على الثنائي الأجنبي في كرة السلة، ولم يقم النادي سوى بتغيير مدرب الفريق بعد انتقال المصري أحمد عمر إلى الشارقة، حيث عاد البوسني زوران مجدداً إلى «الفرسان» بعد أعوام طويلة، ولمزيد من الاستقرار الفني بين اللاعبين تم التجديد للثنائي الأميركي براندون ستيفان ونيكولاس، خاصة وأنهما ساهما في الموسم الماضي في الفوز بالبطولات المحلية الـ 3 التي شاركوا فيها.
واحتفظ نادي النصر تحت قيادة المدرب المصري حسام الوكيل بالمحترف السنغالي أسان بوي، وتعاقد مع أميركي آخر، حيث تسمح اللائحة بوجود ثنائي أجنبي في القائمة واللاعب هو جوشوا تورنير، وفي الوقت نفسه قامت بقية أنديتنا بتغيير الأجانب بالكامل.
في نادي الشارقة، تم التعاقد مع البوسني كيكانوفيتش ألميدين (34 عاماً)، ويمتلك سيرة ذاتية احترافية متميزة، باللعب لمنتخب بلاده وعدة أندية أوروبية قبل الانتقال لنادي الكويت الكويتي في 2021، والأميركي شاني ريكتور.
وتعاقد الوصل مع ثنائي أميركي أيضاً وهما: نيكولاس سيمون ويست ولديه تجربة أفريقية، وأمير جبار وهو محترف سوري مولود في أميركا، ولعب لمنتخب سوريا في عدد من البطولات، وانضم لصفوف البطائح الثنائي الأميركي ريكي ليون (32 عاماً)، وجوليوس فاكوليز (33 عاماً).

دوري رجال السلة
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