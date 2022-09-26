محمد الشرقي يستقبل فريق الفجيرة للزوارق السريعة



الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق الفجيرة للزوارق السريعة للناشئين، بمناسبة حصوله على المركز الرابع، في بطولة العالم لـ «فورمولا» المستقبل في براندنبورج بألمانيا، بحضور أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة، خلال اللقاء، على تفاصيل مشاركة الفريق في البطولة التي أقيمت من 30 أغسطس الماضي إلى 5 سبتمبر الجاري، وبارك للفريق تحقيقه نتائج مشرفة في مشاركته.

ونوه في هذا الصدد إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأهمية تشجيع الشباب والناشئة، على الانخراط في المنافسات الرياضية العالمية، وتحقيق مراكز متقدمة، تسهم في تعزيز حضور الإمارة، في المجال الرياضي عالمياً.

وأشاد سموه بالتطور الكبير الذي تشهده الرياضات البحرية في إمارة الفجيرة خاصة، ودولة الإمارات عامة، داعياً سموه أعضاء الفريق، لمواصلة التدريبات والجهود، والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية، تأكيداً على دورها في تعزيز مكانة الدولة في قطاع الرياضات البحرية.

وعبر أعضاء فريق الفجيرة للزوارق السريعة عن سعادتهم لاستقبال سمو ولي عهد الفجيرة لهم، ودعمه المتواصل للرياضيين من الشباب والناشئة، لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا الصدد.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.