400 مشارك في سباق «عجمان للجري»

عجمان (الاتحاد)

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان منافسات سباق «عجمان للجري 2022»، حيث لقي الحدث مشاركة واسعة وصلت إلى 400 عدّاء ومتسابق من المحترفين والهواة ومحبّي رياضة الجري.

وانطلق السباق في منطقة الزورا، وشمل أربع فئات متنافسة، وهي مسافة 1 كم، و2.5 كم، و5 كم، و10 كم، مقسمة إلى فئات عمرية، وفئة الأطفال، وفئة الإماراتيين، والفئة المفتوحة من مختلف الجنسيات، حيث وصل عدد الفائزون الى 126 فائزاً.

وجاء سباق «عجمان للجري 2022» ضمن أجندة أنشطة دائرة التنمية السياحية في عجمان المجتمعية التي تهدف إلى التوعية عن أهمية ممارسة الرياضة، وقد أثبتت المشاركة الكبيرة في هذا السباق تجاوباً ملحوظاً مع رسالة الدائرة الطموحة في تعزيز ثقافة التسامح في المجتمع وجعل الرياضة أسلوباً للحياة اليوميةز وقالت خديجة تركي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب، أن «سباق عجمان للجري 2022» هو من الفعاليات المهمة على مستوى الدولة والذي يحقق نجاحاً باهراً سنة تلو الأخرى، وهذا ما يؤكد المكانة الرائدة لإمارة عجمان في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية، والترويج لها كوجهة سياحية عالمية.

وأكّدت تركي أن الهدف الرئيسي من «سباق عجمان للجري 2022» هو نشر ثقافة الرياضة في المجتمع، تعزيز ثقافة الرياضات الفردية، واستقطاب الشباب لإعداد جيل جديد من الرياضيين، بالإضافة الى دعم وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص لتشجيع السياحة الرياضية في الإمارة.