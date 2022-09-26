الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

400 مشارك في سباق «عجمان للجري»

400 مشارك في سباق «عجمان للجري»
26 سبتمبر 2022 20:37

عجمان (الاتحاد)
اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان منافسات سباق «عجمان للجري 2022»، حيث لقي الحدث مشاركة واسعة وصلت إلى 400 عدّاء ومتسابق من المحترفين والهواة ومحبّي رياضة الجري.
وانطلق السباق في منطقة الزورا، وشمل أربع فئات متنافسة، وهي مسافة 1 كم، و2.5 كم، و5 كم، و10 كم، مقسمة إلى فئات عمرية، وفئة الأطفال، وفئة الإماراتيين، والفئة المفتوحة من مختلف الجنسيات، حيث وصل عدد الفائزون الى 126 فائزاً.
وجاء سباق «عجمان للجري 2022» ضمن أجندة أنشطة دائرة التنمية السياحية في عجمان المجتمعية التي تهدف إلى التوعية عن أهمية ممارسة الرياضة، وقد أثبتت المشاركة الكبيرة في هذا السباق تجاوباً ملحوظاً مع رسالة الدائرة الطموحة في تعزيز ثقافة التسامح في المجتمع وجعل الرياضة أسلوباً للحياة اليوميةز وقالت خديجة تركي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب، أن «سباق عجمان للجري 2022» هو من الفعاليات المهمة على مستوى الدولة والذي يحقق نجاحاً باهراً سنة تلو الأخرى، وهذا ما يؤكد المكانة الرائدة لإمارة عجمان في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية، والترويج لها كوجهة سياحية عالمية.
وأكّدت تركي أن الهدف الرئيسي من «سباق عجمان للجري 2022» هو نشر ثقافة الرياضة في المجتمع، تعزيز ثقافة الرياضات الفردية، واستقطاب الشباب لإعداد جيل جديد من الرياضيين، بالإضافة الى دعم وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص لتشجيع السياحة الرياضية في الإمارة.

أخبار ذات صلة
شرطة عجمان: 400 درهم غرامة عبور المشاة العشوائي
عبدالعزيز بن حميد يلتقي إدارة كواترو والأكاديمية الأرجنتينية
عجمان
دائرة التنمية السياحية بعجمان
آخر الأخبار
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
الرياضي
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
اليوم 13:00
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
دنيا
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
اليوم 12:54
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
الاقتصادي
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
اليوم 12:40
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
اليوم 12:13
المصرف المركزي يعلن عن توفر مسكوكات تذكارية فضية للبيع
الاقتصادي
المصرف المركزي يعلن عن توفر مسكوكات تذكارية فضية للبيع
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©