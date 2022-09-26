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الرياضي

أحلام ويلزية قبل المهمة المونديالية

أحلام ويلزية قبل المهمة المونديالية
26 سبتمبر 2022 17:57

لندن (د ب أ)
كشف روبرت بيج المدير الفني لمنتخب ويلز، أن المنتخب يعتزم إجراء محادثات مع نادي لوس أنجلوس إف.سي الأميركي، لضمان أن يكون جاريث بيل في أفضل جاهزية قبل نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
ولعب بيل طوال 90 دقيقة للمرة الأولى خلال أكثر من 12 شهراً، وذلك خلال المباراة التي خسرها منتخب ويلز أمام نظيره البولندي صفر / 1 أمس الأحد ضمن دوري أمم أوروبا، وقد هبط منتخب ويلز إلى المستوى الثانية بالبطولة.
وكاد بيل، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، أن يدرك التعادل لويلز في الثواني الأخيرة لكن العارضة تصدت لرأسيته.
وبشكل عام، لم يكن بيل مؤثراً بشكل كبير لفترات طويلة من المباراة، حيث لا يزال يواصل العمل لاستعادة لياقته المعهودة في ناديه الجديد.
وقال روبرت بيج: "انتقل من عدم اللعب لدقائق عديدة إلى اللعب لمدة 35 دقيقة يوم الخميس في مباراة بلجيكا ثم اللعب لمدة 90 دقيقة.
وأضاف: "هل أريده أن يشارك طوال 90 دقيقة؟ ربما لا. ولكنه جاريث بيل، ونظراً لأهمية المباراة، لم يكن هناك أفضل منه لتولي تنفيذ ضربة حرة في وقت متأخر.
وشارك بيل أساسياً مرتين فقط خلال 11 مباراة منذ انتقاله إلى كاليفورنيا في يوليو الماضي.
وقبل مباراة بولندا، لم يلعب بيل "33 عاماً" طوال 90 دقيقة في أي مباراة منذ المباراة أمام إستونيا في تصفيات كأس العالم في الثامن من سبتمبر 2021 .
ويتبقى أمام لوس أنجلوس إف.سي، متصدر مجموعة الغرب، مباراتين في الموسم المنتظم قبل خوض الأدوار الفاصلة (بلاي أوف) بالدوري الأميركي.
ويقام نهائي الدوري الأميركي في الخامس من نوفمبر، قبل 16 يوما من أولى مباريات منتخب ويلز في كاس العالم، والمقررة أمام نظيره الأميركي.
وقال بيج: "مع كل ما يقدمه من الآن وحتى المباراة الأولى لنا أمام المنتخب الأمريكي، سنكون على تواصل مع ناديه وسنساعد في إدارة دقائق اللعب.
وأضاف: "هم يريدون أن يكون جاريث متاحاً للعب معهم، ونحن نريد أن يكون في أفضل حالة بدنية ممكنة قبل مباراتنا الأولى أمام الولايات المتحدة.
وتابع: "سنكون على تواصل معهم لضمان أنه يتمتع بالحالة المطلوبة.
ويتطلع منتخب ويلز إلى مصالحة جماهيره من خلال كأس العالم 2022، بعد أن قدم مشواراً مخيباً للأمال في دوري أمم أوروبا، حيث حصد نقطة واحدة خلال ست مباريات.

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