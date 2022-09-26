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الرياضي

واتفورد يقيل إدواردز ويتعاقد مع بيليتش

واتفورد يقيل إدواردز ويتعاقد مع بيليتش
26 سبتمبر 2022 18:15

لندن (رويترز)

أعلن واتفورد المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، إقالة مدربه روب إدواردز بعد مرور 10 مباريات من الموسم الجديد وتعاقده مع سلافن بيليتش لخلافته، حيث يحتل الفريق المركز العاشر في الترتيب.
وكان إدواردز، الذي عينه واتفورد بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، انفصل في مايو الماضي عن نادي فورست جرين روفرز، الذي قال إن المفاوضات جرت «من وراء ظهره».
وفاز واتفورد بثلاث مباريات في الدوري وخسر مرتين تحت قيادة إدواردز، بينما ودع كأس الرابطة من الدور الثاني. وسيغادر ريتشي كايل مساعد إدواردز النادي أيضاً.
وقال جينو بوتسو مالك واتفورد في بيان: «كما هو الحال مع جميع القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة، أعتقد أن هذا التغيير سيكون في مصلحة النادي. شعرنا أن روب حصل على ما يكفي من وقت لتغيير حظوظ الفريق لكن الأداء لم يعكس آمالنا وطموحاتنا.
»الآن علينا المضي قدماً. بالتعاقد مع سلافن بيليتش، حصلنا على خدمات مدرب متمرس لديه خبرة حديثة في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".
وتولى بيليتش سابقاً تدريب وستهام يونايتد ووست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان إدواردز المدرب الدائم رقم 17 لواتفورد الذي يفقد وظيفته منذ استحواذ عائلة بوتسو على النادي في 2012. 

سلافين بيليتش
واتفورد
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