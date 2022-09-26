الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

توني «المتألق» في قائمة «الأسود»

توني «المتألق» في قائمة «الأسود»
26 سبتمبر 2022 17:38

لندن(رويترز) 
يستعد إيفان توني مهاجم برنتفورد المتألق، لخوض أول مباراة له مع منتخب إنجلترا بعد ضمه إلى تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت لمواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في وقت لاحق اليوم.
وظهر توني، الذي سجل خمسة أهداف وصنع هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في قائمة مكونة من 23 لاعباً للمباراة على موقع الاتحاد الأوروبي (اليويفا).
وتلقى توني البالغ عمره 26 عاماً أول دعوة للانضمام لمنتخب إنجلترا في وقت سابق هذا الشهر، لكنه غاب عن تشكيلة مباراة خسرها فريقه 1-صفر أمام إيطاليا في ميلانو يوم الجمعة، والتي كانت الهزيمة الثالثة في خمس مباريات لتهبط إنجلترا للمستوى الثاني في دوري الأمم.
وفشل ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول، الذي سقط من حسابات مدرب إنجلترا في الأشهر الأخيرة وخاض مباراة دولية واحدة فقط في 2022، في دخول قائمة الفريق.
كما غاب فيكايو توموري مدافع ميلان، وجارود بوين لاعب وستهام يونايتد، وجيمس وارد-براوس لاعب وسط ساوثهامبتون عن التشكيلة، بينما يعاني جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي من الإيقاف.
ومباراة اليوم الاثنين ضد ألمانيا هي المواجهة الأخيرة لإنجلترا، قبل أن يعلن ساوثجيت تشكيلته لكأس العالم المقررة في نوفمبر وديسمبر في قطر.
وستلعب إنجلترا مع إيران والولايات المتحدة وويلز في دور المجموعات. 

أخبار ذات صلة
هولندا مرشحة لاستضافة الأدوار النهائية لـ «دوري الأمم»
«أحزان» الإسبان في «دوري الأمم»!
ساوثجيت
منتخب إنجلترا
دوري الأمم الأوروبية
آخر الأخبار
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
الرياضي
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
اليوم 13:00
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
دنيا
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
اليوم 12:54
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
الاقتصادي
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
اليوم 12:40
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
اليوم 12:13
المصرف المركزي يعلن عن توفر مسكوكات تذكارية فضية للبيع
الاقتصادي
المصرف المركزي يعلن عن توفر مسكوكات تذكارية فضية للبيع
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©