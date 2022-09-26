توني «المتألق» في قائمة «الأسود»

لندن(رويترز)

يستعد إيفان توني مهاجم برنتفورد المتألق، لخوض أول مباراة له مع منتخب إنجلترا بعد ضمه إلى تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت لمواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في وقت لاحق اليوم.

وظهر توني، الذي سجل خمسة أهداف وصنع هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في قائمة مكونة من 23 لاعباً للمباراة على موقع الاتحاد الأوروبي (اليويفا).

وتلقى توني البالغ عمره 26 عاماً أول دعوة للانضمام لمنتخب إنجلترا في وقت سابق هذا الشهر، لكنه غاب عن تشكيلة مباراة خسرها فريقه 1-صفر أمام إيطاليا في ميلانو يوم الجمعة، والتي كانت الهزيمة الثالثة في خمس مباريات لتهبط إنجلترا للمستوى الثاني في دوري الأمم.

وفشل ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول، الذي سقط من حسابات مدرب إنجلترا في الأشهر الأخيرة وخاض مباراة دولية واحدة فقط في 2022، في دخول قائمة الفريق.

كما غاب فيكايو توموري مدافع ميلان، وجارود بوين لاعب وستهام يونايتد، وجيمس وارد-براوس لاعب وسط ساوثهامبتون عن التشكيلة، بينما يعاني جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي من الإيقاف.

ومباراة اليوم الاثنين ضد ألمانيا هي المواجهة الأخيرة لإنجلترا، قبل أن يعلن ساوثجيت تشكيلته لكأس العالم المقررة في نوفمبر وديسمبر في قطر.

وستلعب إنجلترا مع إيران والولايات المتحدة وويلز في دور المجموعات.