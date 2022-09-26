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الرياضي

30 % الحضور الجماهيري للوصل في «ديربي بر دبي»

30 % الحضور الجماهيري للوصل في «ديربي بر دبي»
26 سبتمبر 2022 16:54

 
معتصم عبدالله (دبي)

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تلقى النصر طلباً رسمياً من الوصل، من خلال رابطة المحترفين، بتحديد نسبة 30 % من السعة الإجمالية لاستاد آل مكتوم والتي تبلغ 15022 مشجعاً، لجماهير «الأصفر» في مباراة «ديربي بر دبي» أمام «العميد» مساء السبت المقبل، في قمة الجولة الرابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين».
وتتيح لائحة «دليل التذاكر الإلكترونية» لمسابقات رابطة المحترفين، لجمهور الفريق الضيف 10 % من سعة استاد المضيف في حال طلبها في أي وقت قبل المباراة، فيما يتم تخصيص ما نسبته 30 % من سعة الاستاد لجمهور الفريق الضيف، في حال تقديمه طلباً إلى النادي المضيف، قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد المباراة، ويلتزم المضيف بالموافقة على الطلب، على أن يلتزم الضيف بسداد قيمة التذاكر.

 

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