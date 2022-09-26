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«سلة أميركا» تقدم برامج تفاعلية للشباب في أبوظبي

«سلة أميركا» تقدم برامج تفاعلية للشباب في أبوظبي
26 سبتمبر 2022 15:25

 
أبوظبي (الاتحاد)


أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية عن إطلاق سلسلة من البرامج التفاعلية المخصصة للشباب من عشّاق اللعبة، بالتعاون مع أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، لتكون جزءاً من مباريات الدوري الأميركي للمحترفين في أبوظبي 2022.
ويقام أسبوع المباريات من 3 إلى 9 أكتوبر، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما فيها أول أسبوع جونيور إن بي إيه للناشئين في الشرق الأوسط. 

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وتستقطب الفعالية 2000 مشارك من الشباب والمدربين وعشاق كرة السلة من الإمارات ومختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، ويركز «أسبوع جونيور»، من خلال الورش والمعسكرات التدريبية وعروض كرة السلة المخصصة للشباب، على تعليم الناشئين كيفية ممارسة اللعبة، والتوعية بأهمية الصحة والعافية، مع تشجيع الجيل الجديد من اللاعبات والمدربات ودعمهم.
وتستضيف الفعالية لاعبين ومدربين من الفريقين المتنافسين، بجانب ألمع نجوم دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ودوري الرابطة الوطنية للسيدات، مع حضور دون شوالتر، كبير المدربين.
وتتضمن فعالية الدوري الأميركي للمحترفين في أبوظبي مباراتين تمهيديتين، قبل بداية الموسم، بين أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، 6 و8 أكتوبر، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الإمارات ومنطقة الخليج.
وتنطلق مباريات الدوري بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية متعددة المحاور تمتد لسنوات عديدة، تم توقيعها بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، والتي شهدت بداية العام الحالي إطلاق النسخة الأولى من دوري جونيور إن بي إيه أبوظبي للناشئين، الذي جمع 450 لاعباً ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً من مختلف مدارس أبوظبي.

 

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الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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