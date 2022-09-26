الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«دبي البحري» يحتفي بإنجازات البستكي

«دبي البحري» يحتفي بإنجازات البستكي
26 سبتمبر 2022 19:00

دبي (الاتحاد)
تلقى عادل خالد البستكي نجم منتخبنا الوطني للشراع الحديث والبحار عابر المحيطات تكريماً خاصاً من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تقديراً لإنجازاته المتميزة في البطولات العالمية والدولية والإقليمية التي أقيمت مؤخراً.
وتسلم البطل العالمي عادل خالد البستكي من سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة النادي شهادة تقدير من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إجتماعه الشهري تقديراً لمسيرته الظافرة وإنجازاته الكبيرة.
وكان عادل خالد البستكي قد حقق إنجازاً كبيراً بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم فئة ألكا 7 ماستر التي أقيمت في المكسيك ثم فوزه بذهبية النسخة الـ14 من المهرجان الدولي البحري في مدينة الرباط المغربية في فئة ألكا 6 وقد سبق المشاركتين فوزه بذهبية الخليج بالكويت في منافسات ألكا 7 ليحقق نجاحات بارزة أستحق عليها الثناء والتقدير.

أخبار ذات صلة
ضاحي خلفان يستقبل القنصل الكويتي
«الملك» ينتقل إلى «الترضية» في «عربية اليد»
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
منتخب الشراع الحديث
الكويت
آخر الأخبار
الصين تعلن اكتشاف مدينة أثرية عمرها يتجاوز ألفي عام
دنيا
الصين تعلن اكتشاف مدينة أثرية عمرها يتجاوز ألفي عام
اليوم 13:18
روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة إيجيفسك إلى 17 شخصاً
عربي ودولي
روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة إيجيفسك إلى 17 شخصاً
اليوم 13:12
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
الرياضي
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
اليوم 13:00
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
دنيا
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
اليوم 12:54
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
الاقتصادي
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©