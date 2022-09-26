«دبي البحري» يحتفي بإنجازات البستكي

دبي (الاتحاد)

تلقى عادل خالد البستكي نجم منتخبنا الوطني للشراع الحديث والبحار عابر المحيطات تكريماً خاصاً من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تقديراً لإنجازاته المتميزة في البطولات العالمية والدولية والإقليمية التي أقيمت مؤخراً.

وتسلم البطل العالمي عادل خالد البستكي من سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة النادي شهادة تقدير من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إجتماعه الشهري تقديراً لمسيرته الظافرة وإنجازاته الكبيرة.

وكان عادل خالد البستكي قد حقق إنجازاً كبيراً بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم فئة ألكا 7 ماستر التي أقيمت في المكسيك ثم فوزه بذهبية النسخة الـ14 من المهرجان الدولي البحري في مدينة الرباط المغربية في فئة ألكا 6 وقد سبق المشاركتين فوزه بذهبية الخليج بالكويت في منافسات ألكا 7 ليحقق نجاحات بارزة أستحق عليها الثناء والتقدير.