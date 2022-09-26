نهاية إماراتية سعيدة للجولة الثانية من مونديال «فورمولا-1»

سان نازارو (الاتحاد)

أسدل الستار على تفاصيل وأحداث السباق الرئيسي الثاني للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 والتي أقيمت في مدينة سان نازارو الإيطالية بمنصة إماراتية، مع تحقيق زورق «الشارقة 12» بقيادة فرديناند زيندبيرجن لقب السباق وحلول زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي ثانياً، وانتزاع زورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي للمركز الثالث، كي تكون أجمل نهاية ومنصة لثاني جولات البطولة.

وعزز زورق «أبوظبي 6» صدارته للترتيب العام للبطولة بالوصول للنقطة 52، في حين استمر في وصافة المنافسة زورق «أبوظبي 5» بقيادة القمزي بالوصول للنقطة 35، ويأتي في المركز الثالث حالياً «زورق 1» بقيادة جوناس آندرسون حامل لقب البطولة برصيد 31 نقطة، وليكمل الفريق الإماراتي رحلة الأحلام من أجل تحقيق لقب البطولة الأغلى في عالم الرياضات البحرية لموسم 2022.

وكان السباق الرئيسي الثاني قد انطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت إيطاليا، حيث تصدر فرديناند المنافسة منذ البداية واستمر في الصدارة طيلة مراحل السباق، في حين حافظ القمزي على مركزه ثانياً منذ البداية وحتى النهاية، مع تقدم شون تورنتي من المركز السابع حتى المركز الثالث طوال مراحل السباق المختلفة، وشهد السباق الذي استمر لأربعين دورة رفع العلم الأصفر مرة واحدة بعد انقلاب زورق السويدي 2 بقيادة فيبو كالي.

وجاءت منافسات هذه الجولة كي يقام من خلالها سباقان في أسبوع واحد، وذلك من أجل زيادة جرعة الإثارة في المنافسة على المراكز الأولى في البطولة والتي من المقرر أن تشهد إقامة 4 جولات هذا الموسم، حيث ستقام الجولة الثالثة والمقبلة في مدينة أولبيا في جزيرة سردينيا الإيطالية في منتصف أكتوبر، وتقام الجولة الختامية من البطولة في شهر ديسمبر القادم في إمارة الشارقة في الإمارات، حيث تعود المنافسة للإمارة.

وتوجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، لما حققته الفرق الإماراتية من تميز ونجاح كبير في هذه الجولة، كما هنأ الرميثي كافة أعضاء الفريق من الطاقم الفني والإداري مع المتسابقين بعد التكاتف في هذه الجولة للوصول للنتائج المطلوبة.

وقال الرميثي: حققنا في هذه الجولة المطلوب وهو الاستمرار في صدارة البطولة وتعزيز الموقف العام لزوارق الفريق في المنافسة على اللقب، خضنا سباقين في يومين متتاليين، وكانت هناك الكثير من التفاصيل والأحداث التي تتطلب التركيز وأنهينا المرحلة بالنتائج المطلوبة.

وأضاف: أريد أن أشكر جميع أعضاء الفريق لأن ما قدموه في الجولة الحالية من تعاون وتكاتف أسهم في تحقيق النتائج التي كنا نتطلع إليها وأيضاً المضي وفق الخطة المنشودة، نحن الآن في الصدارة عن طريق زورقين معاً، وسنواصل الكفاح حتى الجولة الختامية من البطولة.

وعن وجود زورقين في الصدارة معاً، قال الرميثي: كلا الزورقين أبدع في مراحل هذه الجولة، القمزي اجتهد وكافح طوال السباقين وتورنتي قدم أفضل ما لديه، والنتيجة هي أننا نمتلك أكثر من فرصة للمنافسة على لقب الموسم.