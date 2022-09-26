ميجيلوزي يتمسك ببطاقة ختامي دبي العالمي للجولف

دبي (الاتحاد)

تمسك الإيطالي جويدو ميجيلوزي بالحصول على بطاقة التأهل إلى بطولة جولة دي بي وورلد للجولف، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية في عقارات جميرا للجولف بدبي في شهر نوفمبر المقبل، وتعد البطولة الختامية لموسم جولة دي بي وورلد، بمشاركة أفضل 50 لاعباً يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

جاء تمسك الإيطالي بحظوظه بعد فوزه بلقب بطولة كازو فرنسا المفتوحة أمس الأحد، ليتقدم 79 خطوة ويصبح بالمركز 21 في ترتيب جولة دي بي وولد، الصادر اليوم الاثنين، رافعاً رصيده 1,162 نقطة بعدما حصد 710 نقاط بالفوز في فرنسا.

كما استفاد وصيفه الدنماركي راسموس هوجارد من حلوله وصيفاً في البطولة، ليتقدم 38 مركزاً دفعة واحدة ويصبح بالمركز 23 في ترتيب جولة دي بي وورلد برصيد 1,122 نقطة.

وجاء البلجيكي توماس بيتيرز بالمركز الثالث في البطولة، لينال 219 نقطة، جعلته يتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب جولة دي بي وورلد برصيد 2,528 نقطة، وهو الذي كان قد افتتح الموسم للجولة بالفوز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في يناير الماضي.

ويتأهل اللاعبون أصحاب المراكز الـ 50 الأولى على مدار نتائج الموسم الحالي إلى بطولة جولة دي بي وورلد، الختامية، التي ستقام في عقارات جميرا للجولف بالفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد، وبطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للجولف.