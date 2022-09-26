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الرياضي

«دبي هاربور» يستضيف «أساطير التنس» في نوفمبر

«دبي هاربور» يستضيف «أساطير التنس» في نوفمبر
26 سبتمبر 2022 16:30

دبي (الاتحاد)
أعلن مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تنظيم النهائي العالمي لبطولة «كأس أساطير فرق التنس» - الطريق إلى دبي، التي تقام بالتعاون مع اتحاد التنس ودبي هاربور، وتنطلق منافساتها يوم 9 نوفمبر المقبل في ميناء دبي هاربور وتستمر حتى يوم 12 من الشهر نفسه، ويشارك فيها فريقا إيفان ليندل، وبات كاش اللذين يضمان النجوم: جو ويلفريد تسونجا، وماركوس بغداتيس، وتوماس بيرديتش، وديفيد فيرير، وتومي هاس، وليتون هيويت، وديفيد نالبانديان، وتومي روبريدو، وراديك ستيبانيك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، خليفة بن هندي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، محمد المزروعي مدير الوجهات في دبي هاربور، ومارتن هيدلاند الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحدث، بحضور النجمين الشهيرين تومي روبريدو وماركوس باجداتيس.

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