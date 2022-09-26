فلاح بن زايد يعتمد أجندة «غنتوت للبولو»

غنتوت (الاتحاد)

اعتمد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أجندة النادي للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، والتي تتضمن العديد من البطولات الرياضية، والمشاركات المجتمعية المحلية بالتنسيق مع النشاط المحلي على مستوى الدولة، والتي تبدأ اعتباراً من الخامس من نوفمبر المقبل ويستمر نشاط النادي حتى 18 مارس 2023 مسكاً لختام نشاط النادي الرياضي، ووفقاً لبرمجه النشاط التي تم أعتمدها، متمنياً سموه انطلاقة قوية متميزة مواصلة لمسيرة النادي.

وشكر سموه كل من ظل يسهم في دعم مسيرة النادي خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يتواصل العطاء بما يدعم الرياضة الإماراتية بشكل عام ورياضة البولو المتطورة على وجه الخصوص في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الشباب والرياضة.

وأكد سموه أن تجدد نشاط النادي في موسمه الجديد الحافل وفقا للجدول الزمني المقترح للمنافسات الرياضية التي تشهد مشاركة كوكبة من اللاعبين المواطنين والمحترفين المقيمين في مختلف بطولات النادي الموسمية، والتي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى اللعبة على مستوى الدولة المتواصل منذ تأسيس النادي في التسعينات بدعم من القيادة الرشيدة ومن مجلس أبو ظبي الرياضي ومساهمة العديد من الجهات والشركات الوطنية والبيوتات التجارية.

واختتم سموه، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصحية الصادرة من الجهات العليا والعمل على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تسهم في نجاح الموسم الرياضي الذي ينطلق اعتبارا من يوم السبت الخامس من نوفمبر القادم، بإقامة مهرجان يوم البولو الوردي الخيري «بينك بولو»، وهي المبادرة المجتمعية السنوية التي يحرص النادي على تنظيمها بهدف نشر التوعية بسرطان الثدي في الدولة بشهر أكتوبر واليوم الختامي بالنادي في أول أسبوع من نوفمبر 2022، والتي درج النادي على تنظيمها سنويا والتي تهدف لتثقيف أفراد العائلة والمجتمع كافة بهذا المرض، مع العمل على نشر رسالة صحية بين أفراد المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى.

ويتواصل برنامج النادي السنوي، حيث يشهد يوم السبت 26 نوفمبر من نفس الشهر إقامة المهرجان الرياضي السنوي احتفالا باليوم الوطني لدولة الإمارات والذي تتجدد إقامته ضمن احتفالات القطاع الرياضي بهذه المناسبة، وذلك ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني.. وتشهد ملاعب نادي غنتوت خلال الفترة من 7 - 17 ديسمبر المقبل إقامة بطولة الإمارات الدولية للبولو (من10 - 12 هاند كاب) وذلك في نسختها رقم 22 كما يتضمن برنامج النادي إقامة الفعالية الخيرية الرياضية المجتمعية الثالثة بإقامة النسخة السادسة من المباراة الخيرية لدعم «فئة الأيتام» وذلك يوم 7 يناير 2023.

ويشهد يوم 23 يناير 2023 انطلاقة النسخة الثالثة من كأس سلطان بن زايد للبولو والتي تستمر حتى 4 فبراير 2023 والتي تتجدد أقامتها بملعب سلطان بن زايد وذلك لفئة من 4 إلى 6 هاند كاب ويعقب تلك البطولة إقامة المباراة الخيرية الثالثة ضمن مهرجان «يوم الأمل للبولو لأصحاب الهمم» وذلك يوم 18 فبراير.

وسيكون مسك ختام نشاط نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو في موسمه الجديد بإقامة بطولة النادي الأغلى والأبرز المتمثلة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسختها الـ23، وذلك على مستوى 18 هاند كاب خلال الفترة من 6 الى 18 مارس 2023 والتي تمثل واحدة من اهم واقوي بطولات البولو على مستوى الدولة والمنطقة والتي رصد لها النادي الجوائز القيمة مسكا لموسم البولو بنادي غنتوت.

وثمن خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي الدعم اللامحدود والمتابعة المستمرة التي ظل يوليها سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي للبولو الإماراتي ما أسهم في تحقيق العديد من النجاحات الرياضية والمجتمعية منذ تأسيس النادي والتي أفرزت الكثير من الإيجابيات على كافه المستويات، والتي وجدت تجاوب العديد من شرائح المجتمع من خلال الفعاليات الرياضية والمساهمات الخيرية والمجتمعية التي تم تنفيذها بنجاح، بالتعاون مع مختلف الجهات التي ظلت تقوم بدورها على أكمل وجه في دعم رياضة الإمارات، وفي مقدمتها مجلس أبوظبي الرياضي.