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الرياضي

صلاح يغيب عن «تجربة» مصر وليبيريا

صلاح يغيب عن «تجربة» مصر وليبيريا
26 سبتمبر 2022 13:56

القاهرة (أ ف ب) 

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قرّر مدرب منتخب مصر لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا، إراحة نجم الفريق محمد صلاح، بالإضافة إلى مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح، والسماح لهم بالعودة إلى أنديتهم، وبالتالي الغياب عن المباراة الودية المقررة ضد ليبيريا «الثلاثاء» في الإسكندرية.
وكان صلاح ومحمد تألقا في مباراة النيجر الودية التي انتهت لمصلحة «الفراعنة» بثلاثية، بينها ثنائية لصلاح وهدف لمحمد.
في المقابل قرر الجهاز الفني إراحة ابو الفتوح بسبب شعوره بأوجاع في العضلة الخلفية.
ويخلد صلاح بالتالي إلى الراحة قبل مواجهة فريقه ليفربول الإنجليزي ضد برايتون في الدوري المحلي السبت المقبل، في حين سيلتحق محمد بفريقه نانت الفرنسي.
وقال فيتوريا: سمحت لمصطفى محمد بالمغادرة، نظراً أنه سيمر بـ11 مباراة متتالية مع فريقه، ونفس الأمر مع محمد صلاح، فهو أيضاً أمامه العديد من المباريات حتى نوفمبر.

مصر
الاسكندرية
روي فيتوريا
محمد صلاح
ليفربول
ليبيريا
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