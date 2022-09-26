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الرياضي

حصاد وفير لأبطال بناء الأجسام في «دايموند كب»

حصاد وفير لأبطال بناء الأجسام في «دايموند كب»
26 سبتمبر 2022 16:00

دبي (الاتحاد)
أحرز لاعبو الإمارات 15 ميدالية ملونة في ختام بطولة «دايموند كب»، والتي أقيمت في سلطنة عمان واختتمت أمس الأول، وتوزعت الميداليات بواقع ثماني ذهبيات واربع فضيات وثلاث برونزيات، كما وفاز لاعبونا بـ7 «كروت احتراف» ولقبي كأس بطل الأبطال، وذلك في إنجاز مميز جديد.
وبارك الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الميداليات التي حققها أبطال الإمارات في البطولة ووصفها بأنها إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الرياضة الإماراتية وتكشف عن النقلة النوعية لبناء الأجسام الإماراتية على المستوى الدولي خصوصاً بعد النجاح الذي تحقق في بطولة آسيا التي سبقت بطولة «دايموند كب»، وأقيمت في قيرغيزستان، مثنياً على جهود الجهازين الفني والإداري لبعثة الإمارات.
بدوره، أشاد محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد بالمنافسات التي شهدتها البطولة وتميز أبناء الإمارات وبالأخص مع مشاركة لاعبين دوليين، مما ساهم في ارتفاع المستوى الفني للبطولة، مثنياً على المردود الفني والجسماني الذي قاد لاعبي الإمارات إلى واجهة اللاعبين المشاركين.
وفي سياق متصل، أشادت اللجنة المنظمة بجهود الحكام الدوليين الذين شاركوا في المنافسات، حيث مثل الإمارات، الحكام الدوليون فيصل الزعابي وناصر الوحشي وسعيد الماس وخالد الحوسني والسكرتير الفني لاتحاد بناء الأجسام الدولي عبد المجيد يزبك.

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