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«أبيض» الناشئين إلى إندونيسيا للمشاركة في التصفيات الآسيوية

«أبيض» الناشئين إلى إندونيسيا للمشاركة في التصفيات الآسيوية
26 سبتمبر 2022 15:00

دبي (الاتحاد)
غادرت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2006 إلى إندونيسيا، للمشاركة في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً، المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا 2023 في البحرين، وتُقام التصفيات خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر، حيثُ يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إندونيسيا، ماليزيا، فلسطين وجوام.
وضمت قائمة بعثة منتخبنا 23 لاعباً، هم: وليد مال الله، عبدالعزيز المرزوقي (الجزيرة) حسين محمود، منصور محمد (الوصل) محمد جمعة، غيث عبدالله، خليفة الظنحاني، أحمد عبيد، علي جمال، علي جابر (شباب الأهلي) حمدان مال الله، عبدالله البلوشي، سعيد عامر، هلال السويدي (الشارقة) يوسف آل علي، راشد الشامسي (عجمان) محمد الدرمكي (اتحاد كلباء) راشد الشامسي، أحمد البلوشي (الإمارات) سهيل خالد، أحمد جاسم (النصر) محمد الحارثي، نهيان عمران (بني ياس).
ويستهل «أبيض» الناشئين مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة منتخب جوام يوم 1 أكتوبر المقبل، ومع منتخب فلسطين يوم 3، ثم يلتقي مع منتخب إندونيسيا يوم 5، ومنتخب ماليزيا 7 أكتوبر.
ويُشارك في التصفيات 44 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، حيث ضمت 6 مجموعات أربعة منتخبات، وضمت 4 مجموعات خمسة منتخبات.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

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