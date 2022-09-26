سينر يعود إلى «العشرة الأوائل»



باريس (أ ف ب)

عاد الإيطالي يانيك سينر إلى نادي العشرة الأوائل، في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين في التنس، عقب تتويجه بطلاً لدورة متز الدولية، فيما ارتقت الإسبانية باولا بادوسا إلى المركز الثالث لدى السيدات.

ولم تطرأ تعديلات كثيرة على تصنيف اللاعبين المحترفين، كون نجوم اللعبة تفرَّغوا للمشاركة في كأس لايفر في لندن، والتي حسمها المنتخب العالمي للمرة الأولى على حساب نظيره الأوروبي، والتي شهدت المباراة الأخيرة للأسطورة السويسري المعتزل روجيه فيدرر.

وجاء ارتقاء سينر الذي أحرز اللقب الثالث في مسيرته الاحترافية، من المركز الثلاثين إلى العاشر على حساب البولندي هوبرت هوركاتش الذي تراجع إلى الحادي عشر.

وتوج سينر بلقب الدورة الفرنسية بفوزه على الكازخستاني ألكسندر بوبليك 7-6 و6-2 في المباراة النهائية، وذلك بعدما جرد هوركاتش من اللقب بالفوز عليه 7-6 و6-4 في نصف النهائي.

وكان الصعود الأبرز بين المئة الأوائل للأميركي براندون ناكاشيما، حيث كسب 21 مركزاً، وبات في المرتبة 48، بفضل إحرازه باكورة ألقابه في دورة سان دييجو الأميركية على حساب مواطنه ماركوس جيرون 6-4 و6-4.

وحافظ الإسباني كارلوس ألكاراس على الصدارة للأسبوع الثالث توالياً.

ولدى السيدات، شهدت المراكز العشرة الأولى تغييرين، بصعود الإسبانية باولا بادوسا والبيلاروسية أرينا سابالينكا إلى المركزين الثالث والسادس توالياً، على حساب الإستونية أنيت كونتافيت واليونانية ماريا ساكاري.

وقفزت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا ثلاثة مراكز، وصارت في المرتبة 21، في أفضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية، عقب تتويجها بدورة سيول الدولية، على حساب اللاتفية يلينا أوستابنكو 7-6 و6-صفر.

وصعدت مواطنتها ليودميلا سامسونوفا المتوجة بلقب دورة طوكيو، سبعة مراكز وأصبحت في المرتبة 23.

وتحلق البولندية إيجا شفيونتيك في الصدارة برصيد 10180 نقطة أمام مطاردتها المباشرة التونسية أنس جابر «5090».