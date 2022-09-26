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الرياضي

«سباق عربي» على صدارة «هداف الهواة»

«سباق عربي» على صدارة «هداف الهواة»
26 سبتمبر 2022 20:00

 

معتصم عبدالله (دبي)


تصدر «المهاجمون العرب»، واجهة صدارة الهدافين، في دوري الدرجة الأولى، في ختام الجولة الثالثة، بعدما عزز العُماني فارس الجابري مهاجم العربي صدارته للهدافين، برصيد 4 أهداف، وجاء مواطنه محمد المربوعي لاعب دبا الحصن، في المركز الثاني، برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع الموريتاني أحمد الولي مهاجم الرمس، الذي يخوض موسمه الأول في الملاعب المحلية.
ومنح هدف فارس الجابري في شباك الجزيرة الحمراء فريقه «نقطة ثمينة» بالتعادل الإيجابي 1-1، ليرفع العربي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بالتساوي مع الجزيرة الحمراء «المتصدر» بالرصيد ذاته من النقاط، في المقابل سجل المربوعي «ثنائية» من أهداف دبا الحصن أمام ضيقه فرسان هسبانيا 3-0، ليصعد الحصن إلى المركز الرابع برصيد 6 نقاط.
وواصل الموريتاني أحمد الولي مهاجم الرمس، تألقه في موسمه الأول، بعدما سجل «ثنائية» في مرمى مضيفه بينونة، ليسهم في تحويل تأخر فريقه بهدف إلى فوز 4-2، وهو الانتصار الأول للرمس في الدوري، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويتقدم إلى المركز السابع، فيما بقي بينونة «الوافد الجديد» إلى «دوري الهواة»، في المركز الأخير، من دون رصيد من النقاط.
وأشعل «الصقور» سباق الصدارة، في دوري الأولى، بالفوز الثاني على التوالي على حساب ضيفه حتا 3-0، ليتقدم إلى «مقعد الوصافة» برصيد 7 نقاط، فيما فشل «الإعصار» للمباراة الثانية، في الخروج بنتيجة إيجابية، ليقبع في المركز قبل الأخير من دون رصيد.
وشهدت الجولة الثالثة، ارتفاعاً ملحوظاً في الأهداف المسجلة، لتصل إلى 26 هدفاً، مقابل 23 هدفاً في الجولة الأولى، و21 هدفاً في الجولة الثانية، واحتل الرمس صاحب المركز السابع في الترتيب العام، واجهة «الأقوى هجوماً» برصيد 8 أهداف، في الوقت الذي تقاسم فيه الإمارات والعروبة لقب الأقوى دفاعاً، بعدما استقبلت شباك كل فريق هدفاً واحداً في ثلاث مباريات.
وحافظت 4 أندية ممثلة في الجزيرة الحمراء، الإمارات، العربي، وسيتي صاحب المركز السادس على سجلها خالياً من الخسارة.
ويغيب فريق الإمارات عن الجولة الرابعة المقررة أيام الجمعة، السبت، والأحد المقبل بداعي الراحة، وتشهد الجولة مواجهات حتا مع جلف أف سي، وسيتي مع دبا الحصن، والعروبة مع الفجيرة، الرمس مع الجزيرة الحمراء، وفرسان هسبانيا مع بينونة، والذيد مع الحمرية، ومصفوت مع مسافي، والعربي مع التعاون.

 

نتائج الجولة الثالثة


الفجيرة - سيتي 1-1
بينونة - الرمس 2- 4
الحمرية - مصفوت 4- 1
جلف أف سي - العروبة 0- 3
التعاون - الذيد 1- 1
الإمارات - حتا 3- 0
دبا الحصن - فرسان هسبانيا 3- 0
الجزيرة الحمراء - العربي 1- 1

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أهداف دوري الأولى


الجولة الأولى: 23
الجولة الثانية: 21
الجولة الثالثة: 26

 

ترتيب فرق الصدارة


1- الجزيرة الحمراء «7 نقاط»
2- الإمارات «7 نقاط»
3- العربي «7 نقاط»
4- دبا الحصن «6 نقاط»

 

دوري الدرجة الأولى
فريق العربي
الإمارات
الجزيرة الحمراء
دبا الحصن
حتا
الفجيرة
الرمس
مصفوت
العروبة
التعاون
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