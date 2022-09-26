منذر الكبيَّر مدرباً للرجاء



الدار البيضاء (أ ف ب)

أعلن الرجاء البيضاوي المغربي، تعاقده مع المدرب التونسي منذر الكبيَّر لمدة عامين خلفاً لمواطنه فوزي البنزرتي.

وتوصل الرجاء البيضاوي إلى اتفاق مع البنزرتي لفسخ العقد بينهما بالتراضي، عقب النتائج المخيبة التي حققها الفريق في المباريات الثلاث الأولى في الدوري، حيث كسب نقطتين فقط من أصل تسع ممكنة.

وتعاقد الرجاء البيضاوي مع البنزرتي مطلع يوليو الماضي، وذلك للمرة الثانية بعد فترته معه موسم 2013-2014، عندما قاده إلى وصافة الدوري المحلي ومونديال الأندية 2013.

وأبدى الكبيَّر سعادته بقيادة الرجاء البيضاوي، وقال: درّبت بعض الفرق في وضعية صعبة، ونجحت في تحقيق النتائج الإيجابية، وأعرف أن بداية الرجاء في الدوري لم تكن ناجحة.

كما كتب على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: تم الإعلان الرسمي عن توقيعي لعقد لمدة سنتين، للإشراف على تدريب الرجاء، بعد تجربة كبيرة مع المنتخب لما يقارب 3 سنوات.

وأضاف: هذا الاستحقاق الجديد الذي جاء من نادٍ كبير في اسمه وتاريخه وجماهيره، يشرّفني ويقوي عزمي على تقديم الإضافة، ومساعدة الرجاء العريق على تحقيق طموحات جماهيره المتميزة.

وكانت آخر تجربة للكبيّر مع منتخب تونس، قبل إقالته في 30 يناير الماضي، عقب خروج «نسور قرطاج» من ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام بوركينا فاسو.

ولفت الكبيَّر الأنظار عندما قاد النجم الساحلي إلى وصافة الدوري والكأس المحليين عام 2011، ثم البنزرتي إلى لقب الكأس المحلية عام 2013، أشرف بعدها على الأفريقي ومستقبل المرسى والترجي، قبل أن يحط الرحال مع منتخب «نسور قرطاج» عام 2019 حتى 2022، وقاده على الخصوص إلى وصافة كأس العرب العام الماضي.

من جهته، قال رئيس الرجاء البيضاوي عزيز البدراوي: أنا من يتحمل مسؤولية اختيار منذر الكبير، أنا متأكد أنه سينجح في مهمته، لقد خاض تجارب مهمة، سواء مع المنتخب التونسي أو على صعيد الأندية، ناهيك عن النتائج والألقاب التي حققها.