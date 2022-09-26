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الرياضي

سوسيداد يجهز المرمى من أعماق البحار!

سوسيداد يجهز المرمى من أعماق البحار!
26 سبتمبر 2022 12:39

 
مراد المصري (دبي)

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كشف ريال سوسيداد الإسباني عن نجاح مشروعه الذي أطلقه مؤخراً بعنوان «سارياك»، وهي كلمة باسكية تعني «الشباك»، ويقوم المشروع على استخراج شباك الصيد المهجورة، في أعماق البحار، وإعادة تدويرها، لصناعة شباك للمرمى، في ملاعب الأطفال على شاطئ «لا كونشا»، في منطقة سان سيباستيان، حيث يقع النادي.
قام ريال سوسيداد بإطلاق المشروع عبر مؤسسته للتفاعل مع المجتمع، حيث يقع في منطقة سان سيباستيان الساحلية، والمشهورة بشاطئ «لا كونشا»، حيث توجد مشكلة شباك الصيد المهجورة، في قاع البحار هناك، علماً أن هناك 640 طناً من شباك الصيد حول العالم، تقبع في قاع البحار والمحيطات.
يقوم مشروع سارياك على مراحل إنقاذ الشباك من قاع البحر، ثم مرحلة التحويل بعد جمعها، من خلال الاستعانة بأصحاب مهنة حبك الشباك التقليدية، والتي تشتهر بها المنطقة من 10 قرون، وأخيراً يتم صبغ الشباك بالأبيض، وتجهيزها لمرحلة التسليم، ووضعها على إطار المرمى في الملاعب الـ 13 الموجودة على شاطئ «لا كونشا».
أندوني إيراولا مدير مؤسسة ريال سوسيداد قال: الفكرة أسرتنا منذ البداية، وحقيقة أن هذا الأمر مرتبط بالبحر، ومهنة حبك شباك الصيد التقليدية، ومباريات كرة القدم الشهيرة التي أقيمت على شاطئ «لا كونشا» الشهير في مدينة سان سيباستيان، تعني أننا لا نستطيع أن نقول لا للفكرة.
تعد الاستدامة عنصراً أساسياً لريال سوسيداد، وسبق أن أطلق مبادرات أخرى، منها مبادرة «من ريالي أرينا إلى حدائق جيبوزكوا» في موسم 2019-2020، بجمع 1900 كلجم من قشرة البذر «اللب» المستهلكة من الجماهير في مدرجات ملعب ريالي أرينا، وتحويلها إلى سماد عالي الجودة لحدائق الخضروات في المنطقة.

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