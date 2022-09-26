هولندا مرشحة لاستضافة الأدوار النهائية لـ «دوري الأمم»



أمستردام (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم في أمستردام، أنه مرشح لاستضافة الدور نصف النهائي، والمباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل.

وأوضح الاتحاد الهولندي عقب فوز منتخب بلاده على بلجيكا 1-صفر، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات، وبلوغه نصف النهائي، أنه سيقترح إقامة المباريات في روتردام «ملعب كويب الخاص بنادي فيينورد»، وإنشيدي «ملعب لو جرولش فيستي الخاص بنادي إف سي تفينتي»، لأن ملعبي أمستردام أرينا وفيليبشتاديون إيندهوفن لن يكونا متاحين في يونيو المقبل.

ويتوقع الاتحاد الهولندي من الاتحاد الأوروبي للعبة «اليويفا» أن يعلن بسرعة عن اختيار هولندا كدولة مضيفة للأدوار النهائية.

ويقام الدور نصف النهائي في 14 و15 يونيو المقبل، والمباراة النهائية في 18 منه.

وضمنت هولندا وكرواتيا تأهلهما إلى نصف النهائي، وتحسم البطاقتان المتبقيتان اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء.