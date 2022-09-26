الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

هولندا مرشحة لاستضافة الأدوار النهائية لـ «دوري الأمم»

هولندا مرشحة لاستضافة الأدوار النهائية لـ «دوري الأمم»
26 سبتمبر 2022 11:30

 
أمستردام (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«جارف» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا
العثور على طرد مشبوه قرب منزل وزير بلجيكي

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم في أمستردام، أنه مرشح لاستضافة الدور نصف النهائي، والمباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل.
وأوضح الاتحاد الهولندي عقب فوز منتخب بلاده على بلجيكا 1-صفر، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات، وبلوغه نصف النهائي، أنه سيقترح إقامة المباريات في روتردام «ملعب كويب الخاص بنادي فيينورد»، وإنشيدي «ملعب لو جرولش فيستي الخاص بنادي إف سي تفينتي»، لأن ملعبي أمستردام أرينا وفيليبشتاديون إيندهوفن لن يكونا متاحين في يونيو المقبل.
ويتوقع الاتحاد الهولندي من الاتحاد الأوروبي للعبة «اليويفا» أن يعلن بسرعة عن اختيار هولندا كدولة مضيفة للأدوار النهائية.
ويقام الدور نصف النهائي في 14 و15 يونيو المقبل، والمباراة النهائية في 18 منه.
وضمنت هولندا وكرواتيا تأهلهما إلى نصف النهائي، وتحسم البطاقتان المتبقيتان اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء.

دوري الأمم الأوروبية
هولندا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
اليويفا
بلجيكا
آخر الأخبار
روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة إيجيفسك إلى 17 شخصاً
عربي ودولي
روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة إيجيفسك إلى 17 شخصاً
اليوم 13:12
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
الرياضي
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
اليوم 13:00
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
دنيا
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
اليوم 12:54
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
الاقتصادي
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
اليوم 12:40
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©