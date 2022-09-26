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الرياضي

رابطة المحترفين تطرح تذاكر الجولة الرابعة للدوري

رابطة المحترفين تطرح تذاكر الجولة الرابعة للدوري
26 سبتمبر 2022 11:00

أبوظبي (الاتحاد)
طرحت رابطة المحترفين، تذاكر مباريات الجولة الرابعة، لدوري أدنوك للمحترفين، موسم 2022-2023، للجمهور عبر التطبيق والموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية ومنصة «بلاتينيوم ليست».
وتقام منافسات الجولة الرابعة يومي 1 و2 أكتوبر المقبل؛ وسط مواجهات حافلة بالإثارة.
وتشهد الجولة مواجهات ديربي قوية بحسابات متعددة، فيلتقي: الشارقة وخورفكان، بني ياس والجزيرة، دبا وعجمان، النصر والوصل، الظفرة وشباب الأهلي، البطائح والوحدة، والعين واتحاد كلباء.
وسيكون الموعد كالعادة مع إثارة وحماس مدرجات دورينا، مع الحضور الجماهيري الكبير، والتفاعل مع مبادرة «دوري الجماهير»، التي أطلقتها الرابطة في بداية الموسم الجاري، لتحفيز الجماهير لمساندة فرقها في المدرجات، برصد جوائز قيمة وفق الآلية الجديدة، ويتم توزيع الجوائز عقب نهاية كل جولة بشكل دوري.
وحرصت رابطة المحترفين على تسهيل شراء تذاكر المباريات رقميًا، من خلال خطوات سهلة ومبسطة، عن طريق الموقع الإلكتروني للرابطة، أو من خلال التطبيق، أو من خلال مسح الرمز (QR) المتوفر في جميع الملاعب.
وبات الدخول إلى جميع الملاعب بنسبة 100٪ من سعة المقاعد المتاحة في الإستاد، وعلى الجمهور الراغب في الحضور إبراز المرور الأخضر، الصادر من تطبيق الحصن، أو نتيجة فحص PCR عن طريق مسحة الأنف مدته 96 ساعة كحد أقصى، قبل كل مباراة لغير المطعمين.
وعلى صعيد آخر، تواصل رابطة المحترفين الإماراتية مبادرة الدخول المجاني للأطفال والسيدات وكبار السن، والتي أطلقتها في الموسم الماضي، بحيث تستلم هذه الفئات تذاكرها المجانية من أكشاك التذاكر يوم المباراة.

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